/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Подорож Бахмацьким районом Опубліковано: Вівторок, 04 травня 2021, 15:49

З Ічні поверталися через Дмитрівку. Уже минули Южне, Крапивне – почалася „дорога випробовувань”, чи то заколисало на баюрах, чи позначився ранній підйом, на кілька хвилин приснув. Прокинувся на черговій вибоїні – здивувався, не впізнаючи місцевість.



- Щуча Гребля,- озвалися супутники. Але ще й тоді збагнув не відразу, що під’їжджаємо до птахоферми.



Тут бував нечасто: раз чи два за часів колгоспу, ще відвідав років п’ять тому. Останнього разу дільниця птахівництва справила гнітюче враження - тут панувало запустіння. Тепер перед очима поставало невпізнане підприємство з контурами об’єктів промисловості.



Перед ворітьми юрбився різношерстий гурт, це зацікавило. Виявляється, люди чекали на продаж гусенят. І хоча зроду не вигодовував цю птицю, проявив інтерес, розговорився з потенціальними покупцями. Тут нагодився давній знайомий В.І.Горлач, який щойно під’їхав (на фото-1).



- Теж за гусенятами? – звернувся до гайворонця.



- Та, ні. Тут працюю... Запрошую на екскурсію, - запропонував Василь Ілліч, загадково посміхнувшись.



Скоро з’ясувалося, що давній знайомий тут не просто працює, а є директором тутешнього підприємства – ТОВ „Агролайф Інвест”.



Дивуватися довелося з першого кроку. Насилу впізнавав колишні будівлі - пташники вивершили на метр чи більше, вкрили сферичним арочним покриттям. В одному розмітився цех по приготуванню кормів, інший пристосували під складське приміщення. Найбільше враження справила будівля, яка у попередній візит запам’яталася деревами, що пробилися через залишки даху і здіймалися високо над стінами. Сказав про це директору.



- Ходімо у приміщення, там здивуєтеся по-справжньому, - запропонував Василь Ілліч.

Із-за дверей дихнуло приємним теплом. Зацікавився, де „причаїлися” прилади опалення, але не угледів ні калориферів, ні радіаторів. „Гід” здогадався, що стало причиною моєї збентеженості.



- Батарей не шукайте, у нас тепла підлога. Бачите гусенят, їм потрібне тепло. Найкомфортніше обігрівати молодняк таким чином. Там під бетоном прокладено п’ять кілометрів труб, по них подаємо гарячу воду – ось і весь секрет.



Приміщення довжиною у 60 метрів розділене на кілька огороджених просторів, по науковому – брудерами, їх функція - обігрів пташиного царства інфрачервоними лампами. У кожному секторі по 300 гусеняток, які то збиваються у гурт, то носяться по вольєрах у пошуках мами-гуски.



- Тут молодняк, котрому день-два від роду. Зайдімо в цех інкубації, глянемо, де лупляться ці жваві грудочки.



Нас зустрічає оператор Антоніна Лисенко (на фото-2). Розповідає про своє господарство. Дізнаюсь, що в роботі дві машини, у кожної по три секції, за одне завантаження можна закласти до 30 тисяч гусячих, або 50 тисяч курячих яєць. Обладнання ще радянської доби, декотрі гарячі голови рекомендували відправити все у металобрухт. Та у ТОВ „Агролайф Інвест” вирішили обладнання реанімувати. Запросили фахівців, гості ідею щучанців підтримали. Запропонували скористатися розробками харківських електронників, які і постачали новітнє обладнання. Тепер за температурним режимом і вологістю слідкує автоматика, причому вона має триступеневий захист від збоїв.



На інкубаційних станціях доводилося бувати і раніше, згадався їх характерний не вельми приємний аромат і зайве тепло. Тут же доволі комфортно, звертаю на це увагу господарів. Тут надзвичайно ефективна вентиляція, за свіжістю повітря знову ж таки слідкує автоматика.



Більшість об’єктів перебуває у незавершеному стані, господарі коментують.



- Усе, що бачите, зведене і наповнене устаткуванням практично за рік. Розуміли, що з роботами до сезону не встигали, вирішили довести готовність кожного об’єкту до стану можливості його функціонування. Задум спрацьовує – підприємство дає продукцію, реалізація якого забезпечує надходження коштів. Одночасно вирішується питання надлишків яєць.

А облаштування, наведення лоску проводимо вслід. Щоб мали уяву, як хочемо зробити, зайдімо у нашу їдальню.



Кажуть, краще один раз побачити, ніж сторазово почути, то повірте на слово – такого затишного кафе не побачите навіть у місті: столичний рівень.



- Жаль, у неурочний час завітали, нічим пригостити, - забідкалася повар Світлана Демур. – У нас все свіже, овочі із власного городу, страви просто не можуть бути не ситними і не смачними.



Дізнався, що вирощують традиційні картоплю та буряки, моркву, тут збирають томати, огірки, цибулю, перці – усе необхідне для столу. Між іншим, показали грядку полуниць.



Хотілося ще побувати на пташнику дорослої птиці, давно не бачив кілька тисячний табун гусей, але затурбувалася компанія, мусив поквапитися. Уже на ходу запитав про кількість працюючих. Виявляється, трудиться тут лише 19 дмитрівців і щучан.



Похапцем збирався, не поздоровив агролайфівців з прийдешнім днем Пасхи, то вітаю всіх зі сторінок „Порадника”, успіхів вам у всьому!



Борис Бобришев



P.S. До речі, з нагоди Пасхальних свят ТОВ „Агролайф Інвест” продаватиме гусенят зі знижкою – по 60 грн.



На фото: пташниці Віра Чорнодуб, Ірина Висовненко, Валентина Мовчан, Галина Довгаль, Анастасія Федірко.