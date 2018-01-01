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РIвнялися на героїв!

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Категорія: Подорож Бахмацьким районом
Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 10:04

Шановні читачі! Вітаю з після святом, яке не залишилося поза увагою і спортивної громади. На передодні Дня Перемоги, за ініциативи ветеранів-спортсменів міст Батурина та Бахмача, провели пробіг-естафету Піски – Бахмач - Батурин, присвятивши її пам’яті про далекі, але такі важливі події.


Учасниками стали школярі та ветерани сіл Пісок та Курені, міст Бахмача, Батурина, Чернігова і Сум – вік легкоатлетів від 10 до 60 років. Відстань здолали різну: два учасники (Борис і Геннадій) - по 39 км, ще двоє (Юля та Сергій) - по 27 км, а юнь - відповідно своїх можливостей. Бігли учні Грета Машаріпова, Катерина Бендяк, Дмитро і Андріана Єременки. Наймолодший учасник спортивного заходу – 10-річний чернігівець Кирило Плигун, а найстарший – батуринець Сергій Пулінець.


Майже всі три години періодично зволожував дощик, та негода атлетів не зупинила. Тяжкі роки війни не зрівняти з тодішньою мрякою, а тому настрій був рішучий - подолати відстань від старту до фінішу. Рівнялися, так би мовити, на героїв.


Слова вдячності учасники пробігу Перемоги висловлюють колективу ПСП «Пісківське», особисто В.П. Колоші та мерії міст Бахмача і Батурина в особі їх керівників П.М.Шимка та Л.Л.Душі. Це за їх матеріальної підтримки відбувся пробіг із вшануванням героїв минулої війни і покладанням квітів до меморіалів, на всьому шляху супроводжував автобус, а після фінішу чекав смачний обід.


То ж пам’ятаймо нашу історію і шануймо її героїв.


Сергій Бородач

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