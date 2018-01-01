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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Подорож Бахмацьким районом Опубліковано: П'ятниця, 10 грудня 2021, 11:40

Мабуть, жодний концерт аматорів Дмитрівського Будинку культури не відбувається без участі героїнь нашого фото. Розповісти про них попросив старшу серед учасниць Ірину Єломенко.



- Десятикласниця Айлін Алієва – вподобає ритмічну музику, здатна слухати її при кожній слушній годині. Може, це стало переконливим аргументом включитися у гурт «Барабанщиць», куди її запросила керівниця-хореограф Любов Іваненко. Серед десяти струнких марширувальниць демонструвала своє вміння і старшокласниця.



Дарія Лисенко навчається у дев’ятому, теж вихованка Любові Григорівної, виступає у танцювальному ансамблі «Феєрія». У школі її знають ще і затятою волейболісткою. Та не лише аматорським мистецтвом і спортом цікавиться дівчина, є у неї мрія стати юристкою, правознавицею. Така от наша юна землячка.



Ще одна учасниця Карина Кушніренко, хоча школу закінчила вже кілька років тому, все ж при нагоді відвідує рідну Альма-матер, із приємністю виходить на сцену БК. Танцювальні виступи приваблюють її найбільше. Школа пам’ятає беручку до наук ученицю ще і завзятою фізкультурницею. Найбільше захоплювалася спортивними дисциплінами, пов’язаними із м’ячем – волейболом, баскетболом і, навіть, футболом. Нині Карина – студентка Академії державної пенітенціарної служби, стверджує, що у навчанні їй допомагають заняття спортом і захоплення мистецтвом.



От про себе Ірина Єломенко розповіла зовсім мало. Дізнався, що працює вона касиром-операторкою товариства у сфері обслуговування. Вона – мама, виховує трьох синочків – Андрійка, Вовчика і Стасика. Старший – 8-класник, саме він був відзначений, як кращий гравець футбольного турніру на святі – День села. Середній захоплюється сценою, займається у ансамблі ложкарів. Наймолодший, а тому найголовніший, Станіслав Олександрович, до школи тільки-но пішов, але теж причетний до БК, першачкові до вподоби хореографія, він у «Феєрії».



Самодіяльну сцену шанує із юних років, то при нагоді Будинок культури відвідує із задоволенням.



Не густо, захотів розпитати у дмитрівців більше. Дізнався, що хоча Ірина Вікторівна ставить синів на ноги сама, все ж належить до оптимістів. Відзначили і її активну життєву позицію.



- Вона у нас молодець,- таку оцінку давали всі співрозмовники.



Борис Бобришев



На знімку: Карина Кушніренко, Дарія Лисенко, Ірина Єломенко, Айлін Алієва (справа наліво).