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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 11 лютого 2022, 11:03

Ще у січні хокеїсти Бахмача отримали запрошення на турнір у Мену. Звісно, льодова дружина наших земляків з готовністю прийняла пропозицію менян, тим паче, що один із ініціаторів спортивного дійства - колишній наш земляк, Менський міський голова, Геннадій Примаков.



У міру можливості, в більшості це стосувалося відповідної погоди, бахмачани завзято тренувалися. А на початку лютого на стадіоні «Колос» відбулася товариська зустріч між ХК «Бахмач» та ХК «Ромни».



Назву склад нашої дружини: капітан Микола Мицик, воротар Роман Ігнатенко, польові гравці - Віталій Шекера, Сергій Власенко, Юрій Ігнатенко, Олександр Малашенко, Володимир Єрохін, Станіслав Ігнатенко.



Приємно, що на матч прийшло чимало вболівальників, чия підтримка так стимулює гравців до отримання результату. Тож майстерність і підтримка трибун сприяли завершенню гри з переможним рахунком 15 : 6.



Отже, на традиційний щорічний хокейний турнір «Кубок мера» в Мену вирушали у піднесеному настрої. Зазвичай, участь у ньому беруть ХК «Мена», ХК «Бахмач» та ХК «Борзна». Так було і минулої суботи.



Спостерігати баталії на льодовому майданчику зібрався чималий гурт любителів гри із шайбою. Виявляється, шанувальників цієї динамічної, швидкісної, найдзвичайно рухливої боротьби є чимало. Одна справа спостерігати за матчем на телеекрані – інша бути учасником події.



У напруженій боротьбі все-таки переміг ХК «Бахмач». Адже наша льодова дружина підсилилась, бо запросили до складу ще гравців Ігоря Лініченка і Євгена Верхоляка. До того ж, кращими на турнірі визнано наших воротаря Романа Ігнатенка та нападника Олександра Малашенка. З таким складом гріх не перемагати.



Учасники вдячні за високу організацію спортивного дійства Олександру Карпенку, Роману Справедливому, Володимир Гнипу, як завжди все було на відповідному рівні.



Захід відбувався за підтримки народного депутата Анатолія Гунька і міського голови Геннадія Примакова. Допоміг матеріально і підтримав морально наш постійний спонсор і меценат Олексій Соболєв.



Віталій Шепель