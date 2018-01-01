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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 11 лютого 2022, 10:31

Суми.



Чемпіонат України серед школярів старшого віку. Біг з перешкодами 2000 метрів. Дмитро Єременко: 12-ий. Майже місяць хворів, але вийшов на дистанцію і показав достойний результат.



Чернігів. Чемпіонат області зі стрітболу серед дівчат. Учасниці з Пісок і Курені вибороли друге місце. Приємно дивує: сільські школярки обставили багатьох суперниць з міст. Краща гравчиня - Катя Бендяк.



Велика подяка нашому обласному депутату Валерію Колоші за матеріальну підтримку наших поїздок на змагання.



Сергій Пулінець