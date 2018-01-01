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Останні коментарі
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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Від Сум до Чернігова...
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 11 лютого 2022, 10:31
Суми.
Чемпіонат України серед школярів старшого віку. Біг з перешкодами 2000 метрів. Дмитро Єременко: 12-ий. Майже місяць хворів, але вийшов на дистанцію і показав достойний результат.
Чернігів. Чемпіонат області зі стрітболу серед дівчат. Учасниці з Пісок і Курені вибороли друге місце. Приємно дивує: сільські школярки обставили багатьох суперниць з міст. Краща гравчиня - Катя Бендяк.
Велика подяка нашому обласному депутату Валерію Колоші за матеріальну підтримку наших поїздок на змагання.
Сергій Пулінець
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