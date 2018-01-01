Останні публікації
- Спасибі всім!
- Змагаємося
- Останнього слова не сказали
- Древньоруському поселенню села Бахмач-2 – 1035 років (Уривки з краєзнавчої книги Володимир соловецького «Рідне село»)
- Рятувальники продовжують проводити розёяснювальну роботу з метою попередження пожеж
- Пам’яті Героїв Бахмача і Крут...
- Піски покликали на свято
- Зібрання бджолярів
- Найбагатша у Голінці
- ДСНС нагадує громадянам правила безпечного обігріву помешкань
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Змагаємося
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 04 лютого 2022, 10:12
Зима завжди непередбачувана, а особливо цьогорічна. Морози і відлиги, снігопади, а то і дощ. Останній день січня не став винятком. У Києві на автодромі «Чайка» ветерани ДМК «Гармонія» брали участь у «Різдвяних перегонах». Нічний снігопад вкрив трасу пухкою ковдрою, та це не зипинило від бажання позмагатися. Наші атлети мірялися силами зі скандинавської ходьби на 4,5-кілометровій дистанції. Результати порадували: Ія Крупська показала другий результат в своїй віковій групі та четвертий в загальному заліку, Сергій Пулінець став першим у групі та другим в абсолюті.
Завдячуючи належній організації змагань, учасники встигли помірятися силами на дистанції, смакували гарячий чай, скористалися вогнищем для обігріву, настрою додали чудові призи.
А тим часом команда дівчат ДМК «Гармонія» провела товариську зустріч з баскетболу з командою п’ятої школи міста Бахмач. Хорошу гру показала Катя Бендяк. Цей матч відбувся у плані підготовки до турніру в Чернігові.
Володимир Чепель
Детальніше...