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Змагаємося

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 04 лютого 2022, 10:12

Зима завжди непередбачувана, а особливо цьогорічна. Морози і відлиги, снігопади, а то і дощ. Останній день січня не став винятком. У Києві на автодромі «Чайка» ветерани ДМК «Гармонія» брали участь у «Різдвяних перегонах». Нічний снігопад вкрив трасу пухкою ковдрою, та це не зипинило від бажання позмагатися. Наші атлети мірялися силами зі скандинавської ходьби на 4,5-кілометровій дистанції. Результати порадували: Ія Крупська показала другий результат в своїй віковій групі та четвертий в загальному заліку, Сергій Пулінець став першим у групі та другим в абсолюті.


Завдячуючи належній організації змагань, учасники встигли помірятися силами на дистанції, смакували гарячий чай, скористалися вогнищем для обігріву, настрою додали чудові призи.


А тим часом команда дівчат ДМК «Гармонія» провела товариську зустріч з баскетболу з командою п’ятої школи міста Бахмач. Хорошу гру показала Катя Бендяк. Цей матч відбувся у плані підготовки до турніру в Чернігові.


Володимир Чепель

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