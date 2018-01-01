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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:08

Треба ж, напередодні свята Різдва Христового з ініціативи Дмитрівського селищного голови Валентина Бойка у Гайвороні відбувся відкритий турнір з настільного тенісу. А вже через тиждень знову вирушили на Бахмаччину - давній товариш по спорту Борис Михайлов запросив на дівчачий турнір зі стрітболу. Знаю, що заходи, до яких докладає руки Борис Валерійович, перетворюються у спортивні свята. Захотілося доєднатися до спортивної урочистості з командою моїх учениць з Плугатарської школи. Запропонував керівництву Талалаївської ОТГ доєднатися до справи, то вирушили на турнір двома командами.



Скажу відверто, агітував, не жаліючи рожевих фарб, мовляв, побачите на власні очі, як вміє мій колега обставити справу. Проте трохи хвилювався, часи непрості, як то зуміє Михайлов впоратися із підготовкою турніру.



Забігаючи наперед, скажу, все відбулося на найвищому рівні. Сам турнір проходив стисло і організовано, хоча змагалися 13 команд. Доки підбивалися підсумки, баскетболістки включилися у конкурс, де визначалася найвлучніша баскетболістка по штрафних кидках. Це не менш захоплююче, ніж самі ігри. До речі, матчі проходили емоційно, з розпалом пристрастей, але без грубих порушень, за недопущення яких слідкували спортивні судді.



Володарем кубка турніру стала команда з Конотопа - чемпіони Сумщини, друге місце посіла дружина Бахмацького ліцею, на третю сходинку п’єдесталу зійшли баскетболістки Талалаївщини.



Із задоволенням і білою заздрістю розповім про спонсорів турніру. Приємно здивувала щедрість депутата обласної ради, директора ПСП «Пісківське», отамана Чернігівського округу війська Запорізького Валерія Колоші. З першого по одинадцяте місце, зайняте у змаганнях, преміювалося цукерками і печивом власного ПСП виробництва – кожен колектив отримав по ящичку!



Переможці по штрафних кидках з І по VІ місця отримали призи. За що подбав інший меценат - Геннадій Плигун – пристрасний прихильник спорту, активний член ДМК «Гармонія». Дівчата із захопленням приміряли спортивні обнови від благодійника.



Нагородження, вручення призів і Почесних грамот від Бахмацької міськради, яка допомагала в організації турніру, теж зайняло час – поверталися у сутінках. Проте давно не бачив своїх підопічних такими задоволеними.



Спасибі Михайлову, спасибі бахмачанам. Спробуємо і ми провести схожий турнір, приклад маємо.



Володимир Чепель, с. Плугатар