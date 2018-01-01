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Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:05

Новий Рік святкували з тріскучими морозами, та члени ДМК «Гармонія» впевнено завойовували лідируючі позиції в легкій атлетиці на обласних змаганнях і не лише. Так на минулому тижні відбувся чемпіонат Чернігівської області з л/атлетики серед школярів та дорослих. Для цього орендували манеж у Броварах, споруда наповнився гамірливою молоддю, окликами суддів та різкими звуками стартового пістолета. Більше ніж в десяти видах змагань брали участь юні спортсмени і ветерани з багатьох куточків Чернігівщини.

Наша команда вже традиційно складалася з вихованців тренера Бориса Михайлова. Це спортсмени з Пісок, Курені, Фастовців, Бахмача та Батурина. Порадувала молодь. Так Дмитро Єременко впевнено переміг на 800 метрах, хоча на передодні брав участь в чемпіонаті міста Києва з л/а, звісно, відпочити не встиг. У столиці дистанцію 2000 метрів з перешкодами, теж здолав першим і відібраний на Чемпіонат України серед юні старшого віку.



Грета Машаріпова та Аня Зубко вдало стартували в новому для них виді змагань - 2000 метрів з перешкодами і зайняли, відповідно, перше і друге місця. Грета складе компанію Дмитру у подорожі на Чемпіонат України.



Олександр Верещак показав хороші результати на 60 метрах, проте висока конкуренція в цьому виді потіснила його з призерів. Вперше на старт вийшла Олена Шамлі. 1500 метрів для неї стали щасливими - фінішувала другою. Також вперше зайшов у сектор для штовхання ядра Дмитро Пушенко. Результат у 8 метрів перемоги не приніс, але отримав вагомий досвід у змаганнях.



Стартували і ветерани: Борис Михайлов, Сергій Пулінець та Ія Крупська, вони долали дистанцію в 3000 метрів, та лише Ія пробилася в призери, посівши третє місце і змусивши засумніватися у справедливості вислову про слабку стать.



Велика вдячність за меценатську допомогу ПСП «Пісківське» і особисто Валерію Петровичу Колоші, що розпочинає рік добрими справами, надаючи увагу розвитку спорту на селі, сприяючи здоровому способу життя.



Сергій Бородач



P.S. Фахівець у справі фізкультури і спорту - депутат Чернігівської обласної ради Григорій Данько розгледів у Греті Машаріповій перспективну спортсменку і цікавиться її виступами. Із задоволенням дізнався про минулий її здобуток на біговій доріжці і нагородив премією дівчину, фінансуючи її майбутню подорож на Чемпіонат України серед юні старшого віку.