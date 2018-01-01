Останні публікації
- Первые успехи нового года
- Подарунки до новорічних свят
- Спасибі, благодійнику!
- Звіт депутата Чернігівської обласної ради Григорія Данька про роботу у 2021р
- Спорт єднає
- Мій край живе
- Виставка-ярмарок у с. Кропивному
- Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства...
- Павло Шимко про перший рік життя Бахмацької громади: основні напрацювання та соціально важливі проєкти
- Стужа – спорту не помеха
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Первые успехи нового года
- Деталі
- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 12:13
Уже в который раз команда ДМК «Гармония» подтвердила, что зима легкой атлетике – не помеха. Вот и в предпоследний день ушедшего года - 30 декабря - отличились на открытом первенстве Конотопской ДЮСШ по легкоатлетическому троеборью. Первые места заняли наши Еременко Дмитрий и Еременко Андриана. На вторые ступеньки пьедестала поднимались Верещак Александр, Бендяк Катерина, Машарипова Грета. Третьими местами довольствовались Зубко Анна и Пушенко Дмитрий.
Организаторы были щедры на сувениры, подарки, обеспечили сладкий стол. Показалось, что в этом начинают подражать бахмачанам.
А уже в этом году – 5 января в том же Конотопе на межобластном турнире по баскетболу команда девочек ДМК «Гармония» заняла ІІІ место. Впрочем в упорной борьбе уступила лишь чемпионам Черниговщины - команде из Талалаевки и чемпионам Сумской области – хозяевам турнира - конотопчанам. Спортивную честь ДМК защищали девушки из Писок, Курени и Фастовцов. Лучшей среди игроков в команде признали Бендяк Катерину, она отважно сражалась на каждом метре площадки, а особенно старалась под кольцами и в отборе мяча, и нацеливаясь на взятие.
Борис Михайлов
Детальніше...