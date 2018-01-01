/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 12:13

Уже в который раз команда ДМК «Гармония» подтвердила, что зима легкой атлетике – не помеха. Вот и в предпоследний день ушедшего года - 30 декабря - отличились на открытом первенстве Конотопской ДЮСШ по легкоатлетическому троеборью. Первые места заняли наши Еременко Дмитрий и Еременко Андриана. На вторые ступеньки пьедестала поднимались Верещак Александр, Бендяк Катерина, Машарипова Грета. Третьими местами довольствовались Зубко Анна и Пушенко Дмитрий.



Организаторы были щедры на сувениры, подарки, обеспечили сладкий стол. Показалось, что в этом начинают подражать бахмачанам.



А уже в этом году – 5 января в том же Конотопе на межобластном турнире по баскетболу команда девочек ДМК «Гармония» заняла ІІІ место. Впрочем в упорной борьбе уступила лишь чемпионам Черниговщины - команде из Талалаевки и чемпионам Сумской области – хозяевам турнира - конотопчанам. Спортивную честь ДМК защищали девушки из Писок, Курени и Фастовцов. Лучшей среди игроков в команде признали Бендяк Катерину, она отважно сражалась на каждом метре площадки, а особенно старалась под кольцами и в отборе мяча, и нацеливаясь на взятие.



Борис Михайлов