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Спорт єднає

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 10:16

Уже вкотре напередодні свята Різдва Христового Гайворон перетворюється на спортивну столицю регіонального масштабу. Цього року тут відбувався традиційний відкритий турнір з настільного тенісу. Проходять змагання з ініціативи Дмитрівського селищного голови Валентина Бойка.


Мабуть, це було чи не найбільше змагання за чисельністю його учасників, у приміщенні Гайворонського будинку культури зібралося близько 40 тенісистів. Розпочалося змагання о 10.30, а закінчилося близько 18.00.


- Приємно відзначити, що разом з ветеранами спорту, викладачами фізичної культури, активну участь бере молодь, - саме на це, відкриваючи турнір, наголосив у своїй вітальній промові Валентин Борисович.


До складу жіночої команди увійшли працівниці Гайворонського будинку культури Олена Гордійчук і Неля Фадєєва. Учасників багато: були гості з Талалаївської селищної територіальної громади. ЇЇ представляли Вікторія Безпрозвана (с.Займище), Віталій Мигловець – староста Українського старостинського округу (с.Українське), Ілля Кунденко (с.Рябухи), Ярослав Карпенко (смт Талалаївка).


Взяли до рук ракетки тенісисти Голінського, Гайворонського, Рубанського старостинських округів і селища Дмитрівка.


Як має бути, перемагають завжди сильніші. Кубок переможця і перше місце серед чоловіків виборов Ігор Михайленко, друге Олександр Кушніренко - обоє дмитрівці.


Третє місце виборов Сергій Луценко - тренер Талалаївської ДЮСШ, він боролися із Віталієм Мигловцем.


Серед жінок кубок переможця і перше місце в нелегкій боротьбі виборола Даша Страшко (Талалаївська громада, с.Українське), друге місце дісталося дмитрівчанці Каріні Кушніренко, третє - Христині Думнич ( Талалаївська громада, с.Плугатар). Всі переможці нагороджені Почесними грамотами і медалями.


Від імені селищного голови Валентина Бойка лунала щира вдячність всім учасникам у змаганнях з настільного тенісу. Особлива подяка адресувалася головному судді змагань, викладачу фізичної культури Плугатарської школи (Талалаївська селищна територіальна громада), Володимиру Чепелю.


До речі, учень 6 класу цієї школи Костя Абовян, як найактивніший учасник турніру, отримав у подарунок комплект тенісних ракеток. Зазначу, що тенісисти, які представляли Талалаївську громаду, вибороли три призові місця. Молодці!

У свою чергу учасники змагання подякували Валентину Борисовичу за організацію і гостинний прийом, адже тенісисти смакували солодощами і гарячим ароматним чаєм.

Микола Костриця

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