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Головна Категорії статей Спортивна сторінка Стужа – спорту не помеха

Стужа – спорту не помеха

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 31 грудня 2021, 13:01

На спортивных мероприятиях ДМК «Гармония» присутствовал множество раз. Вот и теперь посчастливилось быть с участниками предновогоднего 2000-метрового кросса улицами города. Очевидно, предновогодний пробег в Бахмаче получит постоянную прописку. Очень уж популярным стал он с первого же старта. Организаторы, как и ранее, собрали численную группу легкоатлетов-активистов. Среди них узнаю членов ДМК «Гармония» и участников группы «Здоровье». Несколько незнакомых, оказалось, Настя Роговая и Станислав Лупало стартуют впервые. Среди «старожилов» - участницы Олимпиады в Токио. Даша Михайлова и Женя Прокофьева, мастер спорта Сергей Кровлайдис, батуринец, ветеран легкоатлетических соревнований Сергей Пулинец. Это костяк спортивного клуба – инициативные помощники организатора подобных соревнований Бориса Валерьевича Михайлова. Группу «Здоровье» представляли Алла Залеская, Надежда Гришко и Галина Андрущенко.


Здесь же глава Бахмачской ОТГ Павел Николаевич Шимко, он не только генеральный спонсор большинства городских соревнований, а нередко и непосредственный участник некоторых забегов.


В одном из предыдущих материалов упомянул, что Б.В.Михайлов воспитывает все новых чемпионов. Очевидно это не просто, но еще больше должны ценить здоровье, к котрому он подводит каждого из своих подопечных.


Среди гостей праздника (члены клуба) 8 - чемпионов Украины, 4 - учаснтика Чемпионатов Мира и Европы, две - участницы Олимпийських Игр.


Обратил внимание, что все легкоатлетические мероприятия, к которым приложил руку Борис Валерьевич, превращаются в праздник, в торжественное событие, где все получают заряд бодрости и толику хорошего настроения. Для этого задействовали конкурсы, викторины, лоторею. Как и обещали организаторы, победителей отметили призами и подарками.


Чтобы задуманное материализовалось, потребовалась помощь спонсоров. Помогли П.Н.Шимко - городской глава, депутат городского совета Владимир Примак, ПСП «Пісківське» і лично В.П.Колоша, редакция районной газеты «Порадник», частные предприниматели Олег Ильченко, магазин «Каролина».


Пользуясь случаем, счастливые участники елочного праздника передали благодетелям поздраления к наступающему Новому году и Рождеству. Пожелали: «Пусть не оскудеет рука дающего».


Борис Седач


P.S. По инициативе члена клуба, активного мецената Геннадия Плыгуна, для первоклассников школы №5 ДМК «Гармония» передал теплые подарочки – все от Деда Мороза.

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