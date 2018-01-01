Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Спортивна сторінка Бахмацькі боксери у Харкові

Бахмацькі боксери у Харкові

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:58

Всеукраїнський новорічний турнір з боксу на призу боксерського клубу «Карат» 25 грудня проходив у м. Харків. У змаганнях узяли участь команди з Харківської, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей.


СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької МР були представлені наступними боксерами, які показали такі результати:


ХОПТА Артем - І місце;
ЧЕРНЮХ Артем - І місце;
БАБИЧ Максим - ІІ місце;
КАРПЕНКО Захар - ІІ місце.


Пишаємось Вами!


Черненький П.А., директор ДЮСШ БМР

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове