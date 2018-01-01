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Бахмацькі боксери у Харкові
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:58
Всеукраїнський новорічний турнір з боксу на призу боксерського клубу «Карат» 25 грудня проходив у м. Харків. У змаганнях узяли участь команди з Харківської, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей.
СК «Бахмач-БОКС» та ДЮСШ Бахмацької МР були представлені наступними боксерами, які показали такі результати:
ХОПТА Артем - І місце;
ЧЕРНЮХ Артем - І місце;
БАБИЧ Максим - ІІ місце;
КАРПЕНКО Захар - ІІ місце.
Пишаємось Вами!
Черненький П.А., директор ДЮСШ БМР
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