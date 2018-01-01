/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:20

Наконец-то зима вступила в права, но декабрь не остудил спортивный пыл моих одноклубников из ДМК «Гармония». Так на прошедшей неделе песковьянин Дмитрий Еременко принял участие в Киевском открытом чемпионате по легкой атлетике, на 800-метровой дистанции показал третий результат. Наш юный земляк-десятиклассник уступил только именитым призерам Чемпионата Украины.



В день святого Николая снова же в Киеве состоялись легкоатлетические соревнования на Кубок Украины среди ветеранов. Бахмачанин Борис Михайлов занял ІІІ место.



Пользуясь случаем, в который раз благодарим за финансовую поддержку нашего неизменного мецената - директора ПСП «Пісківське» В.П.Колошу.



Сергей Кровлайдис, мастер спорта.