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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:20
Наконец-то зима вступила в права, но декабрь не остудил спортивный пыл моих одноклубников из ДМК «Гармония». Так на прошедшей неделе песковьянин Дмитрий Еременко принял участие в Киевском открытом чемпионате по легкой атлетике, на 800-метровой дистанции показал третий результат. Наш юный земляк-десятиклассник уступил только именитым призерам Чемпионата Украины.
В день святого Николая снова же в Киеве состоялись легкоатлетические соревнования на Кубок Украины среди ветеранов. Бахмачанин Борис Михайлов занял ІІІ место.
Пользуясь случаем, в который раз благодарим за финансовую поддержку нашего неизменного мецената - директора ПСП «Пісківське» В.П.Колошу.
Сергей Кровлайдис, мастер спорта.
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