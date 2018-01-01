Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Цікаві люди - цікаві зустрічі Для них живемо

Для них живемо

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Цікаві люди - цікаві зустрічі
Опубліковано: П'ятниця, 28 лютого 2020, 14:33

Літня жінка продавала моркву. У меншій купці морквини були із розгалуженими, закрученими коренями. Хоча ціна була удвічі нижча, на той овоч базарувальники мало звертали уваги. Так тривало доки не підійшла ще одна покупчиня.


- Ой, погляньте, який чудовий космонавтик, - тримала у руках морквину і раділа несподіваній знахідці. Звернув увагу на те диво і автор. Справді, і шолом, і скафандр, і ранець – легко вгадувалися у контурах, які надала незвичному кореню природа. Покупчинею виявилася Л.Г. Лещенко – давня знайома.


Хоча з Ліаною Григорівною знайомий давно, але знав про неї недостатньо. Проте завжди звертав увагу, як тягнуться до неї діти, та дивували її нахили до творчості. Захотілось дізнатися про неї більше.


- У цей світ прийшла в зеніті літа, тому липень - найулюбленіший мій місяць,– ділилась співрозмовниця. - У батьків була третьою донькою, мама з татом хотіли сина, але доля розпорядилася по-іншому.


Батько – професійний військовий. Ще безвусим юнаком подався добровольцем на фронт захищати Вітчизну від фашистської навали. Кілька разів в уяві пройшла татовими бойовими дорогами, слідуючи його спогадам і розповідям, які пізніше бачила на екрані, які поставали на сторінках прочитаних книжок.


Мама – фахівець історії. Обоє із Вінниччини, з села над берегом Південного Бугу.


Справу батьків не продовжила, бо не стала ні військовою, ні істориком, але, впевнена, мій життєвий вибір вони підтримали б.


- Ліано Григорівно, пам’ятаю, що Ви учасниця літературних конкурсів районного, обласного, республіканського і навіть міжнародного рівнів. Знаю, що нерідко ставали їх переможницею. Що цьому сприяло?


- Усе починається з дитинства. Навчалася охоче, легко давалися всі науки, але по-справжньому захоплювалася мистецтвом, рідним словом. Усе це намагаюся прищепити нашій юні – майбутнім будівничим Батьківщини.


Cтосовно конкурсів... Хочеться себе випробувати, от і беру участь. До того ж, уже багато років є членкинею обласної літературної спілки „Чернігів”. Це в якійсь мірі теж зобов’язує.


- Нагадайте про свої досягнення.


- Відзнак чимало, але є серед них, якими дорожу особливо. Це перемога у Чернігівському обласному літературному конкурсі освітян „У сузір’ї муз”. Стала переможницею у конкурсі казкарів, була лауреатом ІХ Всеукраїнського конкурсу „ Творчість освітян” і призером Міжнародного конкурсу письмових творчих робіт „Україна моєї мрії”.


- Упевнений, це лише третина переліку відзнак у конкурсах різних рівнів. Ви ще і авторка пісенних текстів.


- Це правда, останнім часом народилися пісні „Мрії майбутньої першокласниці”, „Україно! Ти - моя молитва”, „Рідне місто”. У віршовані рядки вдихнув мелодії талановитий композитор нашого краю Олександр Іванько. Вдячна маестро.


- Гордий, що авторська легенда нашої землячки „Птахи, що принесли життя” увійшла до читанки для третьокласників. І це при тому, що ви не професійний письменник!


- Не приховую – приємно і мені. Приємно удвічі, бо найбільше присвячую себе саме дітям – майбутньому нашої Вітчизни. Для них і живемо. Прочитаю віршик:


Є у мене онуки і онучки,
Цілую їхні милі личка й ручки.
Діти дітей – продовження моє,
Найбільше щастя, що у мене є.


- Ліано Григорівно, уже давно хотів розповісти про Вас читачеві. Зробити це просила і моя колега Наталка Сагайдачна, якої вже ось рік немає з нами. Тоді на погості ви промовили найхвилюючі, зворушливі слова. Ще й досі вдячний вам за це.


- Наталія Георгіївна була мені за подругу, навіть за сестру. У спогадах залишається людиною виключної доброти і порядності. Вона так любила весну, дочекалась її і пішла у вічність у перший день березня. Світла їй пам’ять.


- Повернемося до дітей. Ви контактуєте зі шкільною творчою молоддю і якось пропонували організувати літературну сторінку учнівських талантів. Давайте зробимо подарунок і обдарованим юним літераторам і читачам „Порадника”.


- Звісно підтримую, це буде дієвим стимулом до більш досконалого вивчення рідної мови.


Спілкувався Борис Бобришев

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове