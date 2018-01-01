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Розповім про колегу

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Категорія: Цікаві люди - цікаві зустрічі
Опубліковано: П'ятниця, 12 лютого 2021, 15:38

На Дошку пошани рідного вагонного депо занесено ім`я верстатника нашого деревообробного цеху Миколи Миколайовича Лободи. Таким чином, передовик відзначається не вперше, до речі, працює на підприємстві більше 15 років.


Цінуємо нашого товариша по роботі не лише за професіоналізм, дисциплінованість і відповідальність у виконанні доручених завдань. Знаємо Миколу Миколайовича людиною поміркованою, він прихильник здорового способу життя, своїм прикладом надихає більш молодших. Це у нього від того, що верстатник цінує і здоров’я, і життя більш ретельно і прискіпливо. М.М. Лободу доля випробовувала на ЧАС, він – ліквідатор, захищав нас від оскаженілого атому. Від того таке серйозне ставлення до буття.


У нас, у пасажирському вагонному депо, завдячуючи адміністрації і профспілковому комітету, культивуються різні види спорту, організовуються змагання колективів цехів. Не дивлячись, що Микола Миколайович не серед молодших, охоче захищає спортивну честь колективу і робить це досить успішно. Приємно, коли поруч є такі надійні земляки.


Валентин Голяк, бригадир цеху


Від редакції: Продовжуємо нашу традицію відзначати на наших шпальтах кращих з кращих! Якщо поряд з вами працює такий - пишіть нам, із задоволенням опублікуємо...

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