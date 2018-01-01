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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Цікаві люди - цікаві зустрічі Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 09:09

Так встречаются только закадычные друзья – сначала они осчастливили друг друга улыбками, обнялись, а после рукопожатия - заговорили. Отошел, не мешая общению. Был заинтригован, что связывает обоих в приятельские отношения?



Один из них - Григорий Данько, депутата областного совета, Почетного гражданина Черниговщины представлять излишне, его знает весь бывший район, даже больше - в области и в Украине.



Станислав Диденко менее известен, но многие припомнят начальника службы снабжения и сбыта молочноконсервного комбината, отдавшего предприятию не один десяток лет труда и планировавшего уходить от сюда на заслуженный отдых. К сожалению, предприятие «согнулось» раньше, чем Станислав достиг пенсионного возраста. Именно с ним встретился погодя и, пользуясь случаем, осыпал вопросами.



- Да, мы с Григорием – кореша, может, с песочницы. В школу отправились вместе, правда, учились в параллельных классах. Но это не мешало нашей дружбе, ведь жили по соседству - через одну усадьбу. Сейчас осознаю, что хотя и ровесники, но Григорий повлиял на выбор не только моего жизненного пути, но и многих ребят из нашей компании.

Жили возле рынка, там и проводили львиную долю свободного времени – места достаточно поиграть в «квача» или «жмурки», хочешь, и мяч погоняешь. А задождит, спрячемся под навесом над прилавками. Хорошо было, пока не въелись в компанию хулиганистые ребята постарше. То одного обидят, то другого. Меня как-то сцапали, опускали в колодец, держа за ноги, ощущения не из приятных. И каждый раз придумывали все новые экзекуции.



Однажды Гриша заявил: «Нужно взрослеть быстрее обидчиков. Посмотрите, они - хлюпики, только и того, что старше. Нужно тренироваться…» Он тут же предложил отправиться на пункт приема металлолома. Благо ходить далеко не пришлось, располагался он рядом с вагонным депо. Возвращались с двумя трубами и несколькими железками, по большей части разновесными подшипниками, фланцами, втулками. Уже знали, все это превратим в турник, остальное станет штангой. Сначала драили ржавчину песком и обломками кирпича. Старались, хотелось побыстрее испытать наши спортивные снаряды. Уже к вечеру состязались в подтягивании на перекладине и поднятии штанги. Гриша оказался покрепче, старались равняться на него.



Даже за оставшийся отрезок лета успели подкачать наши мальчишеские мышцы. Наш неугомонный заводила, Григорий, который тренировался с особым усердием, даже чуть раздался в плечах. Тому способствовали и гантели, которые выточили в вагонном депо по просьбе Гришиного отца. Своим серебряным отливом они вызывали особую зависть.



Как-то кстати организовалась секция спортивной борьбы, почти вся наша компания влилась в ее ряды. Не все выдержали нагрузки и проявили упорство в тренировках. Григорий оказался исключением. Результат проявился довольно скоро, Данько оказался среди призеров городского борцовского турнира, потом районного. А через год Григорий уложил на лопатки большинство своих соперников и на областных соревнованиях. На перспективного подростка обратили внимание и предложили заниматься в Республиканской спортивной школе-интернате в Киеве.



Эту весть я воспринял двойственно, с одной стороны за друга был рад, с другой – загрустил: терял самого близкого приятеля. Потрясение испытал настолько сильное, что решил после восьмилетки тоже поступать. Так оказался в Белоцерковском техникуме мясо- молочной промышленности, выбор не случайный – надеялся встречаться с Гришей в столице: область то одна – Киевская. Это оказалось наивными мечтами, встречаться удавалось только во время каникул в родном Бахмаче.



Было интересно, чему учат киевские спецы, просили Григория обучить отдельным борцовским приемам. Наш товарищ охотно согласился, отправились в «борцовку», которая все еще ютилась в помещении возле клуба железнодорожников – там были спортивные маты. Арсенал борца - захваты, броски, подсечки Григорий выполнял со знанием дела, обучал их применению и нас. Однако наука давалась туго. Удивило упорство Данько, который терпеливо снова и снова объяснял тонкости выполнения приема, не теряя самообладания и не переходя «на нервы». Наблюдая со стороны, отметил про себя: «А ведь он уже тренер».



Потом снова разъезжались до следующих каникул. Как-то на последнем курсе техникума смотрел с однокурсниками телепередачу, транслировали спортивные новости. Вдруг услышал знакомую до боли фамилию – «Данько». Наверное готов был влезть в черно-белый «Електрон», чтобы лучше рассмотреть приятеля. Сюжет длился мгновение, услышал только, что Григорий Данько стал чемпионом Европы. Наверное, успеху земляка я был рад больше, чем сам борец. А разговоров о том, что это мой приятель, мой земляк, мой сосед, хватило на несколько дней.



Встретились как-то в Киеве. Гриша уже обзавелся собственной «Волгой», на ней исколесили всю столицу, друг показывал достопримечательности древнего града. До сих пор вспоминаю то замечательное время.



И все же расстояние между нами все увеличивалось, спортсмен его уровня все меньше принадлежал себе – спортивные сборы, тренировки, учеба в институте строительства. Потом обзавелись семьями, Гриша построил маме дом в центре города - пересекаться стали еще реже. А когда «грыз» науку в Киевском институте физкультуры и спорта, оказался и вовсе занятым. Между прочим, там же и преподает на одной из кафедр, если не перевираю, именуется кафедрой единоборств. Потому встречам рады вдвойне.



За свои более чем 60 лет нажил дюжину званий, отличий, одно только «профессор» чего стоит, но Григорий в общении со своими однокашниками, со всеми земляками остается все тем же Григорием Данько – простым и доступным.



Как-то в разговоре, отвечая на вопрос компании о пути в спорт, он рассказал о книге прочитанной еще в детстве. Сюжет такой: в городок приехал передвижной цирк, на паренька произвели впечатление цирковые силачи. Он пробрался к ним, чтобы выяснить, как стать такими же.



- Очень просто – подтягивайся по десятку раз утром и вечером, результат не заставит себя долго ждать. Гриша поверил…



Борис Бобрышев

На снимке: друзья-приятели вместе.