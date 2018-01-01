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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Цікаві люди - цікаві зустрічі Опубліковано: П'ятниця, 19 листопада 2021, 11:09

Усі звикли чути: «Жіночої дружби не буває». Готові посперечатися, адже наша дружба перевірена не одним десятком років, і жодного разу не схибила!



Доля звела нас ще у дитячому садочку «Сонечко» (колишній «Бурякорадгосп»), куди кожна прийшла за покликом серця. Не дивлячись на те, що професії нас різнили (Валентина і Віра – піклувалися про достойне виховання майбутнього покоління, Валентина – про здорове і якісне його харчування), але жіночий темперамент, погляди на життя – ріднили як своїх!



Пролетіли роки, ми вже давно на заслуженому відпочинку, але дружба наша не збавила обертів. Наші періодичні теплі зустрічі додають наснаги, оптимізму та бадьорості, і що приємно – нових подруг, адже до нас доєдналася і Любов.



Не дивлячись на ситуацію, яка обмежує зустрічі в період пандемії, наше душевне спілкування активно перейшло в режим онлайн (телефонний).



Життя біжить за щоденними клопотами – діти, онуки, здоров’я, пігулки… Але наша подруга Віра Бандоля тримає нас в тонусі. Навіть звук телефону, коли вона телефонує звучить голосніше і завзятіше звичайного. Своїм оптимістичним і впевненим голосом заманює в змістовну розмову, від якої забуваєш про всі негаразди, а вогник надії, що все буде добре, розгорається полум’ям. До того ж, останнім часом, вона влаштовує нам літературні хвилинки. Адже Віра відкрила в собі неабиякий талант до написання душевних віршів. Рифмовані рядки переплітаються один з одним ліричним ланцюгом, «мурахи» біжать по тілу, а на очах обов’язково забринить сльоза від їх щирості та душевності.



Останнім витвором мистецтва хочемо поділитися з читачами газети. Упевнені, що кожна шанувальниця газети «Порадник» впізнає в ньому себе…



З вдячністю за дружбу,

подруги

ОСІННЯ ЖІНКА



Багато літ і весен промайнуло,

Як мене мама в світ цей привела.

Життя, красу душі і вроду дарувала,

А щастя й долі дати не змогла.

Дві шісточки постукали у двері

І діти з внуком завітали на поріг.

Моя шістдесят шоста осінь

Цвітінням чорнобривців простелилася до ніг.

Стола накрила біла скатертина.

У центрі торт, багато різних страв.

У вазі жовті й білі хризантеми,

Які мені онук подарував.

Сідають діти, внук сіда до столу,

Пішла розмова, вже лунає сміх

І келихи шампанським наповняють,

Та п’ють за матір, що зростила їх.

Але усе на світі має час кінчатись.

Святковий день так швидко добіга.

Всі роз’їзджаються додому, в справах.

Я знову залишаюся одна.

Он журавлина зграя в небі пролетіла,

І десь далеко там розтанула в імлі,

Мою шістдесят шосту осінь вже вона забрала

І понесла з собою на крилі.

З очей скотилася дрібна сльозинка,

У коси осінь сивину впліта.

В літах я вже осіння жінка,

Але ще хочу літнього тепла.

Не квапся, моя осене, до мене,

Іди у парк, в сади та у гаї.

Там розфарбовуй в кольори дерева.

Й не забирай собі літа мої.

Прошу тебе, зроби ти милість

Не стукай у віконце на зорі.

Ще на своїх дітей не надивилась,

Ще не награлась з внуком у дворі.

Ще хочу побувати в ріднім краї.

Відвідати свою стару вербу,

З берізками поговорити,

Згадати свою юність золоту.

Ще хочу з друзями пожартувати,

Подарувати їм своє тепло,

Бо в мене друзів гарних є багато

Й знайомі з ними ми давним-давно.

Котяться літа мої під гору,

А колись на ярмарок ішли.

Прошу у Бога в цю осінню пору

Ще трішки літ ти подаруй мені.