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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Цікаві люди - цікаві зустрічі Опубліковано: Субота, 04 грудня 2021, 10:31

Батурин – це не лише гетьманська столиця, не тільки історичний заповідник і минувшина. Наше рідне місто розвивається, облаштовується, молодішає. Розкажіть про Батурин, про надбане і набудоване за останній час», - це витяги з кількох звернень до редакції.

Недавно довелося побувати у містечку над Сеймом. Згадав про наказ читачів «Порадника». Запитав у кількох знайомих, а пізніше і у випадкових батурян, що, на їх роздум, заслуговує на розповідь у газеті. Думки опитаних розійшлися, найцікавіші побажання зафіксував у записникові, з тим і подався до міського голови Леоніда Душі.



- Это правда, Батурин древний почти затмил город сегодняшний. Показывайте, чем хотят похвалиться мои земляки, - отреагировал на визит автора Леонид Леонидович.



- Нарушу последовательность ваших записей, рассмотрим предложения в очередности их значимости. Первой упомяну нашу школу, потому как каждый батуринец здесь учился. Ваш покорный слуга – не исключение. Здание требовало не только капитального ремонта, а учитывая сегодняшние требования, подлежало основательной реконструкции.



Много успели сделать, не меньше предстоит выполнить. Фасад школы изменил свое лицо основательно. Второй этаж, практически, завершен. Пересказ выполненных работ займет уйму места. Остановлюсь на главком. Евроокнами сегодня не удивишь, у нашей Альма-матер они заменены все. Мы принципиальные сторонники новой мебели, в школе ее заменили на современную. И парты поменяли тоже, за старыми учились, очевидно, не только сами, но и наши родители. Теперь в классах устанавливаем интерактивные доски. Школу отапливаем твердотопливными котлами, економия средств разительная. На ремонт уже освоєно 10 миллионов гривен, осталось работ на 6 млн. Завершим, приглашу.



- На вторую позицию поставил бы нашу больницу. В былые годы она имела статус районной. Вывеску сменить просто, а как быть с помещением в три этажа и сотнями квадратних метров отапливаемых площадей? Времена меняются, ныне это – амбулатория общей практики семейной медицины, здесь расположили пункт экстренной медицинской помощи, стоматологический кабинет. Даже при таком раскладе оставалась львиная доля свободных помещений. Решили их использовать, переместив Дома ветеранов из сел нашей громады – Красного и Митченок. Этим, как говорится, убили двух зайцев. Ясное дело, пациенты упомянутых заведений – люди пожилые. Они, то и дело, требуют медицинской помощи. «Скорая» в лучшем случае прибудет из Батурина через полчаса, это при том, что медики не на вызове, если на дороге нет проблем, вспомните хотя бы гололед. В нашем случае врач является через несколько минут – все в одном здании.



Будь к слову сказано, тенденцию по уплотнению повторили и в Городище. Там от пожара пострадало здание амбулатории, ремонтируя которое, решили провести реконструкцию. Теперь в стенах не только амбулатория, здесь же детский сад, на остальной освободившейся площади начинает работать сельский клуб.



Мои земляки - батуринцы об этом не спрашивают, но хочется упомянуть преображенные клубы в Пальчиках и Часныковке, по сравнению с прежними – это небо и земля.



- Батуринскую автостанцию, ее зал для пассажиров помнят тысячи гостей нашого курортного городка. Их оживленный поток в последние годы сократился в разы, добротное здание оказалось невостребованным. Решили приобрести его для громады – превратили в центр оказания административных и социальных услуг. Это как посредник между человеком и государством. Здесь можно получить консультации по вопросам субсидии и их оформить, решаются вопросы прописки и выписки, выдаются справки, предоставляется ряд других подобных услуг.



- Не могу упомянуть о задействованном на большинстве улиц освещения. Эту работу продолжим. Почему-то забыли упомянуть о подвесном переходе над Сеймом, чем особенно довольны матиевцы, удобен он для отдыхающих на речке. Реанимировали наш комунхоз, предприятие оказывает услуги, приносит некоторый доход.



- При подъезде к Батурину обратили внимание на планировочные работы возле автострады? Это наш будущий асфальтобетонный завод. Не вздрагивайте, это предприятие – одно из более десятка уже задействованных в Украине. Современные технологи предохраняют от вредных выбросов. Весной планируется асфальтирование дороги в Конотоп, ряд других автомобильных артерий…



Розмова затягувалася, відчував, що забираю у керівника дорогоцінний час, бо до кабінету раз у раз прочинялися двері, відволікав телефон. Відчував, час прощатися.



Тут і заявився давній знайомий – депутат районної ради Олександр Євченко. Правда, з’ясувалося, що цього разу Олександр Дмитрович прибув не по депутатських справах, а як представник ТОВ ”СП ”АГРОДІМ”. Леонід Леонідович попросив сказати добре слово і на адресу ”АГРОДОМУ”. Мовляв, вони не лише надійні партнери, а й меценати.



Повертався з Батурина з О.Д.Євченком, уже від нього дізнався, що ТОВ арендує у Батуринської ОТГ не одну тисячу гектарів землі. Зараз же був у справах надання спонсорської допомоги в облаштуванні містечка – надали батурянам техніку для усунення стихійних смітників, для робіт по знищенню чагарників на узбіччях.



- Знаєте, приємно допомагати тим, хто у роботі горить, хто старається зробити домівку зручнішою для життя. Батурин для українців – більше ніж місто Полісся. Для одних - це колиска нашої незалежності, для інших - місце відпочинку, тому керівництво ТОВ ”СП ”АГРОДІМ” охоче йде назустріч потребам мешканців колишньої столиці Лівобережжя.



Борис Бобришев