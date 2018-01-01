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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Цікаві люди - цікаві зустрічі Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:13

Як повноводну ріку живлять маленькі струмочки–джерельця, так і рівень загальної культури, держави, кожного її громадянина визначають працівники культурно–освітніх установ у кожному селі, селищі, місті.



Від їх професіоналізму, відданості своїй справі, вміння гуртувати довкола себе людей талановитих і небайдужих до історії свого родоводу, свого краю, місця і ролі людині в цьому житті залежить доля культурно-мистецького життя, його розквіт, чи занепад.



Саме до таких небайдужих людей і творчих особистостей належить бахмачанка Гросман Яна Семенівна, котра вже понад чверть сторіччя після закінчення Ніжинського училища культури працює у Бахмацькій центральній бібліотеці, з них 20 – бібліографом з питань краєзнавства. Вона особисто знайома з усіма авторами-земляками, хто видав збірку, написав гарну пісню, чи зібрав історико-краєзнавчі матеріали про рідне село.



Часом Яна Семенівна телефонує й мені, хоча живу тепер на своїй малій батьківщині – Вінниччині, цікавиться творчими задумами й звершеннями. Попри всі негаразди сьогодення, здоров’я, яке часто підводить, вона була і є оптимісткою з світлою вірою в те, що кращі ідеали даровані людині Книгою, Словом, все-таки переможуть у нашій свідомості над несуттєвим і скороминущим.



Для цього потрібна неабияка мужність. Адже, завдяки їй, у досягненні мети перемагають сильні духом. В досягненні справжнього ідеалу, а не простого задоволення матеріальних потреб. Бо звести будинок з ламаним дахом, придбати «крутий» автомобіль – це теж вимагає неабиякого напруження сил, але все ж не йде ні в яке порівняння з тим, щоб зберегти у святі совість душі, честь, справедливість, а в своєму світогляді – не сліпе поклоніння достаткам, а розумну повагу до того, з чого виріс, на чому стоїш, свою самодостатність.



Саме такими є обереги душі Яни Гросман, часом беззахисної на вигляд, але здатної побачити весь довколишній світ у краплині вранішньої роси, а прозу буднів перетворити в поезію свят. Хай же їх буде більше на її життєвому шляху.



Раїса Ніконова,

кореспондент журналу

«Соціальний захист»



P.S. Користуючись нагодою, вітаю бахмачан з новорічними святами. Хай приходять вони в кожен дім з братолюбством, миром, любов’ю!