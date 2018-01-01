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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 21 лютого 2020, 09:29

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця” та Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського. з нагоди 270-ї річниці з дня обрання Кирила Розумовського гетьманом (22 лютого 1750 р.) представляють виставку “Під гетьманською булавою” у м. Батурин, палац гетьмана Кирила Розумовського, 21 лютого 2020р.



“Під гетьманською булавою” - виставковий проєкт, який об’єднав Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського та Національний заповідник “Гетьманська столиця” в пошануванні гетьмана Кирила Розумовського з нагоди 270-тої річниці з дня його обрання гетьманом України.



Кирило Розумовський, як не один інший гетьман, презентує саме Чернігівщину. Він народився на Чернігівщині, в с. Лемеші, 18 березня 1728 р.; на Чернігівщині, у м.Батурині, формував свою гетьманську резиденцію з 1750 по 1764 рр.; на Чернігівщині, у м.Батурині, гетьман навіки упокоївся в 1803 р. і, згідно його заповіту, у м. Батурині він похований.

Кирило Розумовський упродовж свого гетьманування реалізовував такі реформи: адміністративно-територіальну, освітню, судову, низку проектів для економічного розвитку Гетьманщини, що є надзвичайно співзвучним з сьогоденням, і тому ще більш важливим для розуміння.



Діяльність гетьмана на виставці ми проілюструємо універсалами.



ДВА унікальні документи з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського (у зібранні ЧОІМ ім. В.В. Тарновського 18 універсалів гетьмана Кирила Розумовського) ВПЕРШЕ будуть презентовані в Батурині. Це універсал, наданий Григорію Теплову на маєтності в Батурині від 3 грудня 1760 р., та універсал від 29 лютого 1752 р. на маєтності Якову Тарнавському. Окрім того, що музейні експонати є важливими документами в історії нашої держави, вони ще й справжні твори мистецтва.



З колекції Національного заповідника “Гетьманська столиця” будуть представлені документи, які впродовж століть зберігалися у родинному архіві Розумовських. Вперше буде презентовано Грамоту Єлизавети Петрівни Кирилові Розумовському від 8 жовтня 1756 р. та універсал 1763 р. про призначення сотником Переволочанським Стефана Лукомського, з власним підписом гетьмана та печаткою Війська Запорізького.



Родзинкою виставки стане сам гетьман Розумовський! Уперше в історії, на замовлення Національного заповідника “Гетьманська столиця”, майстернею Олексія Сажина (м.Київ) була виконанна воскова фігура гетьмана Розумовського, робота над якою була завершена саме до цієї важливої дати. Меценат проєкту - Євген Сур.



Відкриття виставки - 21 лютого 2020 р., об 11.00 за адресою м. Батурин, палац гетьмана України Кирила Розумовського.



НІКЗ «Гетьманська столиця»



На світлині: Приїзд прямого нащадка гетьманської родини Грегора Розумовського до Батурина. 8 квітня 2018р.