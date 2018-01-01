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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 17 липня 2020, 11:40

Кажется, не пропустил ни одной публикации, в которых упоминался «Бахмацький ордена Леніна бурякорадгосп». Многое узнал впервые, хотя раньше был уверен, что знаю о совхозе все, ну, почти все. Так получилось, что Игнат Иванович Жалий был мне знаком. Даже пришлось пару раз поддерживать с ним разговор, запомнился своей эрудицией. Бухгалтерия, учет, царство цифр, по-моему, наложили отпечаток и на его характер, и на способ повествования. От того и собранные ветераном материалы в основном касаются урожаев, надоев, привесов. Сознаюсь, это не моё, мой совхоз запомнился совсем в иных красках.



Родом с одной из прилежащих к совхозу улиц. Многие взрослые нашего микрорайона работали в «созе», обеспечивая семьи заработком. Для ребят моего поколения совхоз был очагом культуры и местом времяпрепровождения. Более всего влекли совхозный клуб и пруд. Кинозал РДК был довольно удален, даже к клубу железнодорожников было вдвое дальше. А потом еще и стоимость билета, в городе на детский сеанс платили вдвое дороже, в совхозе – 5 копеек. После кино можно было пропадать чуть ли не до вечера на ставке. Я уже не застал прежнего его великолепия, когда подобный цифре восемь пруд собирал в центральной своей части на просмотры фильмов. На этот кусочек суши добирались, пользуясь ажурным мостиком. Там же, по воспоминаниям довоенного поколения, располагалась и танцплощадка. Говорят, лучшая на то время в городе. Но так было до войны. Пришлось беседовать с участником создания водоема. В работу включались только добровольцы. После основного занятия прибывали сюда с повозкой, запряженной лошадью или волами. Грунт увозили на соседнюю площадку, здесь уже тогда запланировали разбить поле стадиона.



Пруд – место, где многие бахмачане обучились плавать. Это было первой ступенью в умении держаться на воде. Потом были «бассейка», а затем и Сейм.



На ставке можно было и порыбачить, самым удобным временем был ранний рассвет, когда водная гладь отдыхала от шумной братии. Совхозный лес был заповедником природы, проточная вода речушки удивляла прозрачностью, лиственный лес радовал прохладой, на островке бывшей гетьманской резиденции располагалась пасека.



Но вернемся к клубу, кино – страсть раннего моего детства. Позже увлекся самодеятельностью. На мое неистовое желание подудеть в пионерский горн обратил внимание одноклассник старшей сестры Толя Козлов и предложил записаться в духовой оркестр. Таких в совхозе было не менее двух. Помню первый свой выход на первомайский «парад» в составе сводного коллектива. Наверное, счастливее меня не было во всей округе – я играл на трубе.



Пробовал петь, но не хватало терпения тренировать голос. Старший нас Володя Глухенький был умелым баянистом, задушевно пел, но меня к вокалу так и не приучил. А сам, пока я служил в армии, успел занять должность заведующего районным отделом культуры.



Взрослел, обзавелся семьей, работал на «железке», иногда случалось быть зрителем и слушателем районных смотров художественной самодеятельности. Всегда переживал за выступления совхозовцев, а коллектив сложился у них довольно талантливый и многочисленный. Способствовал тому энтузиаст своего дела, вечный непоседа, директор клуба Владимир Арсеньевич Глебов. Наверное, уместно вспомнить еще одно имя, вернее фамилию, имя, к сожалению, запамятовал. Это руководитель духовиков Крейсбергер. Говорят, что походил он из немцев, послевоенное время, понятно, не самое лучшее для носителя такой фамилии, но любовь к музыке, к своему делу затмевали все проблемы.

Ну, как не вспомнить совхозный спорт, в первую очередь футбол. Местные команды время от времени завоевывали призовые места в городских, а бывало, и в районных турнирах. А еще служили источником пополнения других футбольных дружин талантливыми и задиристыми игроками.



Вот таким запомнился мне мой совхоз, А что касательно урожаев, надоев и привесов, то честь и хвала труженикам, кто кормил страну в те непростые годы. Но, как говориться, не хлебом единым…



Владислав Лабазов



В бумагах сестры затерялось это фото, эти женщины и девчата после работы радовали своими выступлениями с клубной сцены.