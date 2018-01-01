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Головна Категорії статей Краєзнавча сторінка Музей бджільництва ім.П.І.Прокоповича у будинку Кочубея

Музей бджільництва ім.П.І.Прокоповича у будинку Кочубея

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Категорія: Краєзнавча сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 17 липня 2020, 12:31

У липні цього року минає 95 років відтоді, як доля будинку генерального судді Василя Леонтійовича Кочубея була вперше пов’язана з музейною справою.


У 1921 році в Батурині створюється товариство бджолярів ім. П.І. Прокоповича. Одним із завдань, яке поставило перед собою товариство, було відкриття музею бджільництва та облаштування показової пасіки. Товариство мало отримати в користування будівлю, біля якої мала б бути територія для розміщення пасіки. Увагу привернула садиба Кочубеїв і після трирічного листування товариство отримало її в оренду на 9 років.


У 1924 році з метою облаштування музею було створено комісію, яка оглянула садибу Кочубеїв та зробила її опис. Результатом роботи комісії став документ під назвою «Главное Управление Государственных Земель и Имуществ Черниговское Губернское Управление», в якому вказано, що територія садиби має площу 10 га. У парку знаходиться 122 дерева, з яких 44 старих і 78 – молодих. Зберігся кам’яний житловий будинок родини Кочубеїв із залізним дахом. У будинку сім кімнат, з них одна кухня, одна передня, дві комори та один коридор. Під будинком розміщений підвал на дві кімнати, частина східців до нього поруйнована. Двері і вікна в будинку майже всі збереглися, за винятком двох вікон та одних дверей. Але засуви на них не вціліли. Вікна засклені на 50 %, печі – частково зруйновані. Підлога в будинку дерев’яна, фарба на ній майже стерта, теж саме і з дахом. Також на території садиби знаходиться житловий будинок сторожа та сарай.


Голова Конотопської політпросвіти М. Вайнштейн передав документ голові Батуринського товариства бджолярів В.І. Дубраві – саме в такому стані товариство отримало будинок В.Кочубея в оренду. У цьому ж році товариством були проведені ремонтні роботи: перекрито дах, будинок побілено зсередини і ззовні, зроблено опалення, засклені вікна, на фасаді садиби зроблено паркан та в’їзні ворота.


У липні 1925 року з нагоди 150-ї річниці від дня народження видатного бджоляра Петра Івановича Прокоповича у відреставрованому будинку генерального судді В.Кочубея було відкрито музей бджільництва. Експозицію його присвятили видатному бджоляру П.І.Прокоповичу. Справжнім скарбом музею були вулики з пасіки П.Прокоповича, сонячний годинник, а також папки з документами і власноручними записами Великого бджоляра. Перед будинком товариство облаштувало показову пасіку, яка складалася з 9 бджолосімей із пасіки Петра Прокоповича та 15 бджолосімей із пасіки голови товариства В.І. Дубрави. Через сім років пасіка товариства складала 200 бджолосімей, 20 з яких утримувались у втулкових вуликах з пасік П.І. Прокоповича. У 1932 році, у зв’язку з масовою колективізацією, товариство бджолярів імені П.І.Прокоповича було ліквідоване. Музей також припинив свою діяльність. Його експонати передали до Конотопського краєзнавчого музею, а пасіку – місцевому колгоспу.


Через 50 років, до 200-ї річниці з дня народження П.І.Прокоповича (1975 р.), будинок В.Кочубея знову відкрив свої двері для відвідувачів.


Руслана Огієвська,
завідувач відділу
«Садиба Кочубеїв»
НІКЗ «Гетьманська столиця»


На фото: Члени правління Батуринського товариства бджолярів імені П.І. Прокоповича.

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