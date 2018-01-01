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Магия давних фото...
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- Категорія: Краєзнавча сторінка
- Опубліковано: Вівторок, 01 вересня 2020, 16:30
Вот как говорит об этом ИНТЕРНЕТ: «Фотография –уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся… Благодаря им, можно вернуться в прошлое, ведь просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни. К тому же для кого-то фотография – это не просто увлечение, а ещё и профессия и даже искусство.
Поэтому не удивительно, что у этого явления есть и свой персональный праздник – Всемирный день фотографии, который все фотографы и ценители данного искусства отмечают 19 августа…»
Как-то встретил в Facebook фотоснимок запечатлевших коллективы хлебной и рыбной баз в туристической поездке в Закарпатье, многих на снимке узнал, хотел рассказать о тех людях, к сожалению, пока что не сложилось. Кажется, было бы интересно узнать о дальнейшей судьбе наших земляков. Может, еще возвращусь к этой теме.
Но вот попал на глаза старый снимок фотокружка
Вот как говорит об этом ИНТЕРНЕТ: «Фотография –уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся… Благодаря им, можно вернуться в прошлое, ведь просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни. К тому же для кого-то фотография – это не просто увлечение, а ещё и профессия и даже искусство.
Поэтому не удивительно, что у этого явления есть и свой персональный праздник – Всемирный день фотографии, который все фотографы и ценители данного искусства отмечают 19 августа…»
Как-то встретил в Facebook фотоснимок запечатлевших коллективы хлебной и рыбной баз в туристической поездке в Закарпатье, многих на снимке узнал, хотел рассказать о тех людях, к сожалению, пока что не сложилось. Кажется, было бы интересно узнать о дальнейшей судьбе наших земляков. Может, еще возвращусь к этой теме.
Но вот попал на глаза старый снимок фотокружка железнодорожной школы №48 (ныне городская №4). Узнал бывшего своего классного руководителя Тимофея Марковича Зимогляда – преподавателя физкультуры, в прошлом фронтовика, человека с достоинством и твердыми жизненными принципами. Воспитывавшего в своих учениках те качества, которые культивировали чувство товарищества, принадлежности к коллективу, ответственности и обязательности.
Это фото напомнило уже иную школу - железнодорожную №49 (ныне городская №5). Память возвратила на один из школьных вечеров, на которых почти обязательный концерт ученической самодеятельности часто завершался выступлением гимнастической группы. Это всегда вызывало интерес присутствовавших и даже некоторую зависть.
Предлагаю читателям присылать свои фото, которые могут рассказать о интересных моментах жизни вашего трудового коллектива, города, района. Большинство снимков могут заставить нас улыбнуться, взгрустнуть или затаить дыхание.
Большинство снимков хранит в себе магию таинства возвращать в то прошлое, которое застыло на наших фото, которое может быть интересным нашим современникам.
Борис Бобришев
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