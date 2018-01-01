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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 30 жовтня 2020, 09:17

Сучасний музей – це не тільки місце знайомства відвідувачів з різними історичними подіями та унікальними експонатами. Це ще й освітній осередок, який дозволяє через нетрадиційні форми навчання опановувати нові знання, уміння та навички. Даний напрямок завжди був пріоритетним у роботі Національного заповідника «Гетьманська столиця». А ще важливим завданням для закладу, розташованого в населеному пункті на 2,5 тис. мешканців, є формування кадрового резерву. Тому в квітні 2015 р. було покладено початок тіснішій співпраці з місцевою учнівською молоддю і організовано історичний гурток «Батуринський курінь» на базі Музею археології Батурина. Його учасниками стали учні Батуринської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Григора Орлика. Також деякий час гурток відвідували й вихованці Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи- інтернату І-ІІ ступенів Чернігівської обласної ради.



Діяльність гуртка спрямована на реалізацію таких завдань: навчання дітей орієнтуватись у загальноісторичних процесах, доповнити шкільну програму, розширюючи і поглиблюючи знання з історії України, особливо доби Гетьманщини. Водночас створення умов для розкриття потенціалу здібних учнів, які мають нахил до творчої роботи та вивчення дисциплін гуманітарного профілю. Залучення та зацікавлення учнівської молоді перспективою досліджень рідного краю, ознайомлення учнів з методами збору краєзнавчого матеріалу, проведення простих наукових досліджень. Також привернення уваги до проблем історії, збереження пам’яток історії та культури, поцінування історичних традицій свого народу, виховання поваги до власної історії, любові до рідного краю.



За 5 років своєї роботи історичний гурток став осередком згуртування батуринських дітей різного віку. За цей період у ньому вдало поєдналися різні напрямки організації навчання і дозвілля. Постійно розвиваючи інтерес учнів до занять, викладачі гуртка поєднують теоретичні і практичні заняття: лекції змінюють екскурсіями по об’єктах заповідника та відвідуванням інших музейних закладів, переглядом фільмів та різних програм на історичну тематику, прослуховуванням та обговоренням доповідей, рефератів, майстер-класами тощо. Окрім цього, на заняття часто запрошують гостей – учасників історичних подій, майстрів, які бережуть місцеві традиції. Для кращого вивчення складних тем використовуються різноманітні творчі вправи. Водночас учні мають змогу відвідувати й різні «потаємні» місця заповідника: підземний хід Цитаделі Батуринської фортеці, горище палацу гетьмана Кирила Розумовського, знайомитися із особливостями збереження і відновлення унікальних експонатів у реставраційній майстерні.



Одним з найважливіших завдань гуртка є збір місцевих краєзнавчих матеріалів. Вихованці постійно займаються пошуками історичних документів, експонатів, спогадів. Наприклад, учасниця гуртка Софія Цап зібрала та передала до фондового зібрання Національного заповідника «Гетьманська столиця», у квітні 2018 р., клейма батуринського виробника скляного посуду другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

За час діяльності історичного гуртка багато вихованців встигли себе реалізувати як дослідники рідного краю. Наприклад, упродовж 2015-2017 рр. учасники гуртка брали участь в роботі обласної історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді, яка проходила в м. Чернігові. Науковий керівник – завідувачка відділу археології Наталія Саєнко. Їхні науково-дослідницькі роботи стосувалися історії Батурина ХVІІ–ХVІІІ ст. Окрім цього, у 2015-2016 рр. учні були залучені до проведення міждисциплінарного інтерактивного освітнього фестивалю АРСЕНАЛ ІДЕЙ, який проходив в Мистецькому арсеналі (м. Київ). З метою оволодіння практичними навичками польової роботи учасники історичного гуртка з 2015 р. беруть участь в роботі Батуринської археологічної експедиції Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка та Інституту археології НАН України.



Водночас багато дітей активно беруть участь у житті заповідника, можуть реалізувати свій творчий потенціал, представити свої здобутки широкому загалу. Наприклад, неодноразово учні ставали учасниками науково-просвітницьких заходів «Різдво у Гетьмана», «Розум-Fest», «Нікого в світі не любив так…», «На гостинах у Гетьмана», «Остання Тарасова дорога», «Об’єднає Україну булава гетьманська», «Присвятивши себе бджільництву, я віддав йому все життя», Обласному музичному фестивалі-конкурсі молодих виконавців ім. А. К. Розумовського, «День пам’яті Батурина», до річниці Батуринської трагедії 1708 р., «Батуринські вечорниці» та інших. Під час таких заходів діти готують виступи на різну історичну тематику, представляють їх широкому загалу. Інколи стають навіть акторами чи ведучими заходів, екскурсоводами, декламують вірші, перевтілюються в історичних персонажів.



Розпочався новий навчальний рік. Незважаючи на всі виклики 2020 р., сподіваємося, що діяльність гуртка продовжиться і діти й надалі зможуть вдало опановувати історичні знання, представляти свої творчі здібності, наукові пошуки, бути справжніми патріотами рідного краю.



Каріна Солдатова,

старший науковий співробітник

НІКЗ «Гетьманська столиця»

На фото зверху: Вихованці гуртка під час концерту «Viva Батурин». Фото автора, 2019 р.

На фото знизу: Учасники гуртка ознайомлюються з археологічними дослідженнями на території садиби Кочубеїв. Фото автора, 2019 р.