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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: Вівторок, 19 січня 2021, 10:06

У Батурині на початку минулого сторіччя навчання дітей проводили земська та дві церковнопарафіяльні школи. Земська школа приміщення для навчання орендувала. Земство виступило з ініціативою будівництва училища. Зведення Батуринського двокласного сільського училища імені Миколи Затворницького розпочалось у 1906 році. Заклад підпорядковувався двом міністерствам - Міністерству народної освіти та Міністерству землеробства і державного майна.



Газета “Киевлянин” в червні 1907 року повідомляла, що в Батурині закінчується будівництво приміщення для двокласного училища. Навчання в ньому розпочалось вже 18 жовтня.



Будівля училища одноповерхова, мурована, прямокутна в плані з ризолітним виступом головного входу. Кожну кімнату опалювали дві цегляні груби. Класні кімнати великі і світлі, мали висоту 4,1 м. Фасади декоровані геометричним, площинно-рельєфним орнаментом. Виступаюче оздоблення виконане із цегли. Поряд з цегляним розташовувалось дерев’яне приміщення, його ще називали “флігель”. У ньому містилися підготовчі класи для малограмотних дітей, окрема аудиторія для сільськогосподарського класу, а також приміщення для проживання вчителя-агронома та директора училища. Це перші в Російській Імперії однорічні професійні сільськогосподарські класи, де навчали основам землеробства та агрономі.



Того року до училища подали заяви близько 500 учнів, при тому що батуринців віком від 8 до 11 років налічувалось 578 чоловік.



В училищі організували хор учнів, який на свята улаштовував творчі вечори і для самих учнів, і для членів їх родин. У квітні 1909 року відбувся вечір на честь пам’яті М.В. Гоголя. Розпочали урочистість виконанням народного гімну, хористи виступали в національних костюмах. Потім одна із учениць проспівала гімн присвячений Гоголю, а учні читали уривки із творів митця вперемішку з виконанням народних пісень.



У фондах Національного історико-культурного заповідника ”Гетьманська столиця” зберігається “Свидетельство об успехах и поведении ученика Батуринского высшего начального училища Дьяченко Никиты за 1916/1917 уч. годы”.



Конотопська училищна рада від 6 червня 1917 року розпорядилася всі школи повіту підпорядкувати одній народній училищній раді. Навчальні заклади духовного відомства перепідпорядкували Народному комісаріату освіти.



Є звітність про кількість учнів у Батурині за 1918/1919 навчальний рік. У 5-річній школі вчилися 231 хлопчик і 158 дівчаток, у Воскресенській церковнопарафіяльній школі – 44 хлопчиків і 38 дівчаток, а у такій же Покровській набували грамоти 47 хлопців і 44 дівчинки.



До початку 1920/1921 навчального року закінчили ремонт шкільного приміщення. Виконуючи вказівки Народного комісаріату освіти, який 15 червня 1920 року видав “Постанову про проведення в життя 7-річної єдиної трудової школи”. У Батурині впровадили семирічну трудову школу, розмістивши її у будівлі колишнього вищого початкового училища. Навчання здійснювалося українською мовою. У 1923 році навчалось 300 учнів. Перший випуск учнів Батуринської семирічки відбувся в 1925 році.



Паралельно діяв лікнеп для дорослих. А у 1932 році на базі семирічної відкрито середню школу, у якій навчалося понад 600 учнів. Також почав діяти філіал Бахмацького робітфаку.



Батуринська МТС (машинно-тракторна станція) у 1934 році відрядила 11 кращих своїх працівників для навчання в сільськогосподарських вузах та технікумах. При МТС працювали курси бригадирів-коноплярів, трактористів.



З 1937-го в Батурині розпочала навчати і семирічка, яку розташували в приміщенні колишньої Воскресенської церковнопарафіяльної школи. У 1940 році при Батуринському районному відділі освіти почали працювати курси дошкільних виховательок.



Незважаючи на роки свого тривалого існування, будівля колишнього училища збереглася. Після капітальниого ремонту продовжує діяти і зараз, однак уже як дошкільний навчальний заклад.



Микола Терех,

науковий співробітник

відділу історії Гетьманства