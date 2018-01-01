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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 09:31

Іноді у розмовах моїх земляків, коли згадуються ще царські часи, деякі хваляться, що землі їхніх пращурів охоплювали мало не весь колишній Бахмацький або хоча б Дмитрівський район. Документів, що могли б підтвердити ці слова, на жаль, ні в кого не збереглися. Або їх і досі нікому не показують... Власниками землі були й мої пращури і по татовій, і по маминій лінії. Але ніколи й не мали великих земельних наділів, хоч і зберігали документи на них до Другої світової.



Навіть маючи їх, нічого це нині не вирішує. Закону, схожого на той, що діє у країнах Балтії, з приводу повернення колишньої власності, втраченої під час радянської окупації, в Україні не прийнято.



Однак цікавим для земляків має бути список тодішніх земельних олігархів Дмитрівки.



У шкільному музеї Дмитрівської ЗОШ зберігається повний список землевласників села Дмитрівка за 1879 рік. Зберігся також «Журнал меж села Рябух», та «Владельние запісі» на земельні ділянки, фактично технічні паспорти. У ньому є поіменний список власників та номери земельних ділянок. Карти, які б показували, де чий наділ, на жаль, немає. Вимір земельної ділянки вівся від межового стовпа за № … до межового стовпа №... Вимірювали в румбах, в астролябіческіх кутах і градусах, також вказували довжину ліній. Немає вже тих стовпів, та й твереза людина в румбах і астролябії з першої спроби не розбереться. Досить цікавою була процедура ревізії меж між сусідніми селами. З кожного села була комісія з «авторитетних» людей вибраних на сільському сході, які давали клятву:



КЛЯТВЕННОЕ ОБЄЩАНІЕ



Я ниже именованный обєщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богом, предъ святымъ Его Евангліем, в томъ, что о всємъ случившемся во время проведенія Государственнаго межеванія и снятія плановъ, а также и при спорахъ, о чемъ только у меня спрашивано будетъ, показывать имєю самую истину, такъ какъ предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ, всегда въ томъ отвєтъ дать могу. - Въ заключеніе же сей моей клятвы, цєлую Слова и Крестъ Спасителя моего. Аминь.



1879 года, Августа, 10 дня. По сему.



У сей присяги были Черниговской губернии Конотопскаго Уезда понятые люди, а именно:



Местечка Красного Колядина козаки 1) Сава Степанович Логвиненко 2) Семен Никифорович Ступник 3) Денис Лаврентьевич Шевченко 4) Петр Петрович Шевченко.



Козаки с. Рябух: 5) Иван Иванович Кошарный 6) Павел Христофорович Вивчаренко 7) Кондрат Васильевич Лисачев 8) Иван Родионович Дмитренко 9) Федор Дмитриевич Дмитренко.



Села Гайворон козаки 10) Наум Семенович Горлачь 11) Степан Максимович Марченко 12) Андрей Яковлевич Марченко.



Клятвенному обещанию их под присягою приводил Священник Василий Тарасенко.



Мы, вышеперечисленные, сторонние люди даем сию подписку в том, что по сию клятвенному обещанию присягу приняли, за их неграмотних по их личной просьбе розписался Дворянин Федор Котляров.



Місцезнаходження невеликої кількості земельних ділянок можна приблизно ідентифікувати. «На правой стороне речки Ромен, средина которой служит межою…», «От межи дачи Ландварово Роменской железной дороги ..», «.. от межи дач села Гайворона…», « … от межи дач местечка Красного Колядина ..», «.. от межи дач села Рябух…», «.. от межи дач села Кропивной…», «.. от межи дач села Рубанки…».



За дві сотні років, у 1666, список землевласників Дмитрівки був геть іншим. Чому сталася така зміна власників земель? Та й самі прізвища різко змінились? Кому цікаво, відповідь у матеріалі попередніх років - http://poradnik.org.ua/category/21-regional/4407-2017-10-12-20-54-40.



А зараз топ (топчик?)) найзаможніших земляків Дмитрівки за версією журналу «Форбс», згідно «Поіменного списку землевласників села Дмитрівки 1879 року.

Очолюють список Білецькі. Згідно даних, 51 представник роду володів 194 наділами землі, площа яких також не відома.



Серед носіїв прізвища Білецький було 12 осіб, які писались «дворянами», серед них губернський секретар, один колезький асесор та колезький реєстратор. Для цікавих подробиці про чини можна дізнатись тут -

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80.



Решта Білецьких записані як «козаки». Кількість ділянок є не абсолютною, оскільки деякими з них володіли кілька носіїв прізвища. Імовірно, це діти чи онуки, які на 1879 рік мали цю землю у спільній власності. Це стосується всіх родів та всіх земельних ділянок.



Друге місце списку впевнено посідають представники роду Жованик – 46 власників мали у користуванні 237 ділянок. Серед них ситуація з власністю аналогічна, тобто одна й таж ділянка могла мати кількох власників. Усі Жованики записані як «козаки», один з них - як «солдат».



Третьою «олігархічною» родиною були Кондратенки, 15 осіб мали у власності 72 наділи. Один з них записаний як «дворянин», решта - «козаки».



Четверте місце ділять між собою родини Киричок та Скрипки.



14 представників роду Киричок мали у власності 46 земельних ділянок.



14 представників родини Скрипки володіли 44 ділянками.



13 Киричків і Скрипок записані як «козаки», по одному - «солдатами».



П’ятірку лідерів закриває родина Мірошніченко. 13 носіїв прізвища, всі козаки, мали у власності 60 наділів землі.



У десятку землевласників також входить родина Довгих (Довгий) (11 імен, 39 ділянок) Родина Довгих мала 6 дворян, серед них колезький реєстратор, титулярний радник та колезький секретар. 4 козаки, одна вдова колезького асесора.



Радуль – 11 імен, 26 ділянок. Один записаний «солдат», решта – козаки.



Мовчан – 10 імен, 37 ділянок. Усі записані козаками.



Ващенко – 9 імен, 16 ділянок. Власники - козаки.



Павленко – 8 імен, 20 ділянок. Серед них один унтер – офіцер, решта - козаки.



Стеценко – 8 імен, 28 ділянок. Власники: одна – «державна селянка», решта - козаки.



Далі у списках можна відзначити родини Федоренків, Півторацьких, Петрусенків, Марочко, Хижка, Чоботько, та інші. Представники цих родів налічували 7 та менше імен.



Власниками земель були й жителі навколишніх сіл, зокрема Рябухи – Білик, Чоботько, Педько, Котляров (мав хутір Котлярів в урочищі, яке зараз називають «Сосонки» або «Американ»), Дмитренко, Ващенко.



З села Гайворон – Ващенко, Горлач, Кармалига, Марченко, Скоропадська. Ярмоленко (Єрмоленко).



Села Рубанка – Сиволожський, Заєць.



Села Красний Колядин – Демчинський, Мазевічева, Мізерна, Сологуб.



Села Грицівка – Довгий (власниця його дружина).



Села Голінка – Носенко, Гирман.



Село Кропивне – Полонська.



Хутора Семиліски – Бондаренко.



Хутора Щуча Гребля – Ширина, Нужний, Костенецький (родина власників цукрового заводу).



Села Качанівка – Василь Тарнавський, дворянин.



Села Малий Самбір – Марков.



Села Корінецьке – Максимович.



Місто Ніжин – Ляскоронська, дворянка.



Село Болотниця – Кондратенко. Дворянин.



Про власників земель Захара та Василя Холодовських, перший колезький реєстратор, другий підпоручик, нагадує урочище Холодовське, відоме мисливцям, пасічникам та іншому непосидючому люду.



Хутір Полетик, власниця вдова поручика Полетики – у вигині річки Баскакова, правий берег, біля Великого лісу.



Григорій Іванович Пручай (іноді ПрОчай), дворянин, точне місце проживання у Дмитрівці не відоме. /йому належав маєток там, де був старий дмитрівський клуб, парк за стадіоном, там росли великі верби обабіч залізниці/ Уславився тим, що був хрещеним батьком мало не половині жителів села.



Крім цього на землях села Дмитрівки були поселення німецьких колоністів, які ймовірно розселилися з Катеринполя (Городок) чи близьких до нього німецьких сіл. Більш детальну інформацію про поселення німців – колоністів на землях колишніх Бахмацького та/чи (Дмитрівського) районів читайте тут: http://hvilya.com/ekskliuzyvna-khvylia/istoriia-nimetskykh-kolonistiv-nadutykh-katerynoiu.html або тут: http://poradnik.org.ua/category/21-regional/4427-2017-10-26-15-20-06,



Пізніші німецькі поселення на Дмитрівщині називались хутір Безводівка (від вершини яру, де Марушків ставок до лісосмуги); хутір ПрУсівщина (вершина ставка Утятник, або як його зараз називають «ПрОсівщина»); кілька хат змішаних українсько–німецьких родин було біля ставка «Курятник». Прізвища власників земельних ділянок – Райзвіх, Ольденбург, Кронгарт.



Написано на основі «Поіменний список землевласників села Дмитрівка» 1879 рік.



Сергій Балашов, Сергій Шепілов.

смт.Дмитрівка