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«Гетьманська столиця» очима туриста
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- Категорія: Краєзнавча сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 12 лютого 2021, 16:05
Карантинні обмеження 2020 року внесли свої корективи в діяльність і Національного заповідника «Гетьманська столиця». Уперше заповідник був вимушений на тривалий час призупинити прийом відвідувачів. Та колектив доклав всіх зусиль, щоб не перервати свого зв’язку з аудиторією та адаптуватись до сучасних реалій!
Поступове послаблення карантину дозволило з дотриманням протиепідемічних заходів відновити прийом відвідувачів на територіях та парках заповідника, а потім - і в приміщеннях музеїв.
Протягом 2020 року наш заповідник відвідало 120627 туристів з різних куточків України. Від перебування в «Гетьманській столиці» вони отримали масу вражень та емоцій. Висловити власну думку та оцінити якість обслуговування гості закладу мають можливість у «Книгах відгуків», які є письмовим зворотнім зв’язком відвідувача із заповідником і знаходяться на кожному музейному об’єкті. В 2020 році кожен, хто вирішив залишити свій відгук, зміг це зробити комфортно. Для зручності гостей, завдяки допомозі Конотопської місцевої благодійної організації «Світанок» було придбано спеціальні стійки для книг відгуків.
Проаналізувавши чотири Книги відгуків заповідника, можна з впевненістю стверджувати – робота нашого заповідника потрібна українцям! Загалом у книгах було здійснено 1286 записів, з них 99 % – позитивні, а нарікання лише на карантинні обмеження...
Позитивні відгуки можна поділити на категорії:
• подяки екскурсоводам, науковим співробітникам та обслуговуючому персоналу: «Гості із Києва, сім’я Чуйко, щиро дякуємо екскурсоводу за цікаву розповідь. Дякуємо колективу працівників та обслуговуючому персоналу! Величезна подяка та низький уклін тим, хто все це підтримує і доносить до гостей! 05.09.2020 р.»;
• враження від експонатів, виставок та експозицій: «Неймовірне враження від археології і знахідок зі старовинного життя предків, за цікаві експонати, за професіоналізм і знання екскурсоводів, за чистоту і красу місця. 22 липня 2020 р.»;
• доглянуті території і парки заповідника: «З великою насолодою відвідали парковий комплекс. Велика подяка працівникам за екскурсію і утримання. Павло, Аврора, Горяна. 03.07.2020 р.»;
• патріотичні відгуки: «Відродження національної свідомості починається саме з таких історичних місць. Плекаю надію на розквіт нашої України, нашої державності, нашої культури, нашого добробуту та світлого майбутнього».
Для нас найвищою винагородою за працю є ваші теплі слова визнання, щирої подяки, задоволення та захоплення від побаченого та почутого. Саме це надихає розвиватися, удосконалюватися, творити, долати випробування та пристосовуватися до нових реалій життя.
Чекаємо вас в «Гетьманській столиці»!
Підготувала Людмила Білоус,
організатор екскурсій НІКЗ «Гетьманська столиця»
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