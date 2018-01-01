/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 22 жовтня 2021, 09:59

Художню книгу про Івана Мазепу авторства російської дослідниці та печатку, яка підтверджує присвоєння гетьману титулу князя Священної Римської Імперії, вперше представили 8 жовтня у Батурині.



Книгу «Мазепа. Хроніка православного шляхтича. Руїна» Тетяни Таїрової-Яковлєвої вперше представили у Батурині. Книга художня, однак всі події, зображені в ній, відбувались насправді. Авторка – російська професорка і, щоб досліджувати історію України, вивчила українську. Вважає, що подання історії в художньому вигляді допоможе їй краще донести до людей те, чим живе сама останні 18 років.



«Мені дійсно здається, що набагато більше читачів можуть прочитати художній твір, ніж історичне дослідження. А я хочу розповісти про цю історію, про цю добу, яку дуже добре знаю, якою я, дійсно, захоплююсь», – говорить професорка, авторка книги Тетяна Таїрова-Яковлєва.



Книга вийшла накладом у три тисячі екземплярів. Всього мають видати 10 тисяч. У доробку Тетяни Таїрової-Яковлєвої кілька наукових книжок про гетьманщину і зокрема про Івана Мазепу з посиланнями на документи, які в Україні не відомі. Цьогоріч завдяки дослідниці вперше побачили світ матеріали з батуринського архіву, які стосуються гетьмана Мазепи, і досі вважалися втраченими.



«Ми дуже цінуємо нашу авторку, що вона глибоко на архівних матеріалах аналізує українську історію і її нам повертає. Тому що документи з історії, на превеликий жаль, в основному, зберігаються в Росії», – говорить директорка видавництва «Кліо» Віра Соловйова.



Уперше на широкий загал в «Гетьманській столиці» також виставили печатку Івана Мазепи. Її побачила в приватній колекції Тетяни Таїрової-Яковлєвої. Власник колекції Олексій Шереметьєв не здогадувався, каже дослідниця, що володіє артефактом, який доводить визнання української державності в світі.



«Там є княжа корона, це дуже подібно до княжого герба, який мав Мазепа і я зрозуміла, що це особиста княжа печатка. Це абсолютно унікальна річ. Артефакт. Я знаю, що ця печатка була знайдена десь у воді, і, схоже, що вона залишилась там, коли Мазепа відступав від Полтави під час переправи через Дніпр», – говорить професорка, авторка книги Тетяна Таїрова-Яковлєва.



Печаткою засвідчувався присвоєний гетьманові титул князя Священної Римської Імперії.



«Ця печатка – підтвердження того, що він цим титулом користувався і замовив виготовлення печатки», – говорить учена секретарка Національного заповідника «Гетьманська столиця» Наталія Саєнко.



Зараз триває експертиза металу печатки для підтвердження її автентичності. Жодного документа, який був би скріплений цією печаткою, допоки не знайшли.



Зараз за останньою книгою Тетяни Таїрової пишуть сценарій до серіалу про Мазепу.



- Зйомки, ймовірно, розпочнуться за рік, - сказав генеральний продюсер «Фільм. Юа Груп» Віктор Мирський.



Олена Сафарова