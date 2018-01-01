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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 19 листопада 2021, 10:06

13 листопада, Україна віддає данину пам’яті жертвам одного з найтрагічніших епізодів української історії – «батуринської різанини».



Знищення Батурина московськими військами – каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана Івана Мазепи Батурина і його мешканців, що були проведені 13 листопада 1708 року.

Що сталося у 1708 році



13 листопада 1708 року центр політичного життя Гетьманщини – Батурин (тут розташовувалися Генеральна військова канцелярія, Генеральний Суд Лівобережної України, проживала і працювала політична, військова та культурна еліта) було не просто розграбовано, а буквально стерто з лиця землі.



За наказом російського царя, столицю Гетьманщини, улюблене дітище гетьмана Івана Мазепи, було втоплено в крові і знищено. Ім’я самого гетьмана піддано анафемі та затавроване печаттю зрадника. Під час цих дій, московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі. Так розплатилася Україна за своє прагнення до волі.



Історики кажуть, що жертвами у Батурині стали від 6 до 7 тисяч мирних громадян, від 5 до 7 тисяч військовиків. Разом – 11–14 тисяч батуринців, сердюків, козаків.



Тогочасні європейські газети так описували події у Батурині: «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції. Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства».



Що стало приводом?



Під час Північної війни між Швецією та Московським царством гетьман Іван Мазепа переконався в тому, що цар Петро І нищить основи української державності і порушує зобов’язання обороняти Україну від поляків, що являло собою основу угоди 1654 року.



Український гетьман перестав вважати себе зобов’язаним зберігати вірність цареві і 7 листопада 1708 року, коли Карл XII ішов на Москву через територію України, пристав до нього разом зі старшиною та козаками і надав шведам підтримку продовольством.



Дізнавшись про це, московський цар Петро І дає наказ Меншикову знищити гетьманську столицю.

ПРОДОВЖЕННЯ В НАСТ. НОМЕРІ