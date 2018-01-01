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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Дати і люди Опубліковано: П'ятниця, 15 травня 2020, 10:16

Когда-то 12 мая круг юристов приветствовал с днем рождения нашего старшего коллегу Эрнста Сергеевича Рохина. Более полувека отдал адвокатуре, не чурался самых сложных дел, защищал клиентов в наисложнейших ситуациях. Находил в обвинительных заключениях такие детали, несоответствия с Законом, которые разваливали обвинения, освобождали подозреваемого от необоснованного обвинения. Имя Рохина было знакомо далеко за пределами родного города, к нему обращались за помощью клиенты не только областного Чернигова, но даже со столичного Киева. Недаром наш коллега носит высокое звание «Заслуженный юрист Украины».



Сегодня Эрнсту Сергеевичу исполнилось 82, возраст довольно почтенный. А учитывая особенность его здоровья, он давным-давно практически лишен ног, нужно низко поклониться его мужеству, жизненной стойкости и желанию быть полезным людям.



Сегодня наш наставник не у дел, но не редко вспоминаю его на судебных процессах. У нас даже было принято выражение «пойдем на Рохина», его речи были образцом высокого профессинализма, к чему стремились и мы, менее опытные его последователи. Хочется пожелать имениннику здоровья, человеческого счастья и спокойных преклонных лет. Он этого заслуживает.



Александр Боженко



Від редакції: Приєднуємось до привітань Ернста Сергійовича, нашого дописувача, автора сторінок рубрики «Спогади старого адвоката»!