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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Дати і люди Опубліковано: П'ятниця, 24 липня 2020, 14:02

Как-то рассматривали старый альбом c бывшим фотолаборантом Василием Цыганком. Обратили внимание на художественное исполнение черно-белых фото, особенно впечатляли портреты. Пытались определить, кто из мастеров приложил руку с тому или иному снимку. Разговорились с Василием Ивановичем о фотоателье прошлых лет. Вспомнили фамилии мастеров. Одним из давних фотографов был Александр Васильевич Слипичко – незаурядный портретист. Помним ветерана, как фронтовика, как ценителя природы, рыбака-любителя. Мастера уже давно нет, а его фотоснимки до сих пор смотрят на нас со страниц семейных альбомов знакомыми до боли чертами лиц дорогих нам людей, нередко даже отражают особенности их характеров.



Вспомнили тех, кто ушел из жизни преждевременно в довольно молодом возрасте. Нет с нами фотографов Александра Янченко, Владимира Белоблоцкого, Сергея Голубенького, Владимира Иванчи, Василия Маирко. Суть их работы читателю понятна, бахмачане постарше, надеюсь, вспомнят лица наших коллег. А вот ретушер Сергей Демьяненко не был на виду, выполнял неприметную, но такую необходимую работу – ретушировал негативы, придавая им совершенство, убирая с лиц пятнышки, прыщики, смягчая чрезмерные тени. Делали это многие из нас, но Серега в ретуши был непревзойден. Припомнили случай, сфоткалась как-то девчушка, личико довольно симпатичное, но так щедро усыпано веснушками. Демьяненко убрал все до единой, как восхищена была юная хозяйка бантиков…



Как ни маялись, запамятовали имя фотографа-цветника Веленского. Многие заказывали тогда цветные фото.



А фотолаборанты Мария Герасько и Катечка Оробей в магическом полумраке своих рабочих мест доводили до совершенства черно-белые негативы. То было время культа фотографии, снимались на память по одиночке, вдвоем, группами, многие приходили семьями. Теперь таких снимков не увидишь, а жаль.



Не могли не вспомнить и Володю Ковалёва. О нем, о Владимире Константиновиче, хочется рассказать больше. Не только потому, что был моим приятелем и наставником, а и потому, что запомнился многим своей искренностью, честностью, добрым характером. А еще нашему коллеге в январе исполнилось бы 80. Не дожил.



Припоминаем его требовательность, щепетильность в своей работе. Он стремился к идеальному качеству. Сколько с ним спорили. Ведь, и вправду, фотоснимки в пределах нормы, а он «выжимает» из них максимум. Перепечатывает заново, сравнивали и соглашались, действительно, фотки стали лучше.



- Люди оплатили, имеют право на качество. Учтите, хотя на снимках чужие облики, вы тоже оставляете память о себе своей работой. Пусть вспоминают нас добром, - неоднократно наставлял Владимир, не терпевший в своем деле халтуры. А как старательно промывал отпечатки. От того его снимки не желтеют до сих пор, сохраняя почти первозданную свежесть.



Вспоминаем, вспоминаем... Ведь и, действительно, фотографы оставались летописцами своей эпохи. Сегодня царят новые технологии, о которых в прошлом даже не мечтали. Нажал на спуск – и тут же оцениваешь снимок, да еще и в цвете. Теперь фотографы - на каждом шагу, аппаратура – фантастика, но вот шедевры встречаются крайне редко. Особенно удручает засилье низкопробных в художественном плане снимков. Фотошоп не всемогущ, если в снимок не вложена идея, нет вдохновения, останется фото серой поделкой, хотя и выполнено в цвете.



Полистайте старые фотоальбомы, незримо для вас в них возможно расписались Николай Веремий, Александр Медвицкий, Василий Дорош, Эдуард Сорока. Владимир Ковальчук, Григорий Федай, который, впрочем, и сейчас трудится на поприще фотографии, оставаясь светописцем нашего времени.



В день святых Петра и Павла фотографы отмечали свой профессиональный праздник, пусть эта публикация станет пусть и припоздавшим, но все же поздравлением.



Борис Бобрышев