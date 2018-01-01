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Головна Категорії статей Дати і люди Мир вам да любовь!

Мир вам да любовь!

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Категорія: Дати і люди
Опубліковано: Субота, 01 серпня 2020, 09:05

Тщетно пыталась вспомнить, когда впервые познакомилась с супружеской парой Иванько – Аллой Андреевной и Василием Андреевичем. Решила, что знакома была с ними всегда. Воспоминания нахлынули, когда увидела в записях дату их бракосочетания - 1 августа. Не поленилась, сосчитала, оказалось – юбилей – 50 лет! Полвека вдвоем, захотелось поздравить юбиляров. Стала подбирать нужные слова, выстраивать фразы традиционного газетного приветствия.


С Аллой Андреевной дружны по общественной работе, вместе опекали ветеранское движение железнодорожников. А еще до этого моя коллега была председателем профкопа станции. Завидовала ее энергичности. Удивлялась, как она успевала побеспокоиться о санаторно-курортных путевках нуждающимся в лечении или желающим отвлечься от повседневной суеты в домах отдыха. Здесь же летний отдых детей железнодорожников в пионерских лагерях.


Зимой другая проблема, хотя и хлопотная, но приятная – новогодний утренник. Со стороны кажется, провести это мероприятие – сущий пустяк. А попробуй не забыть детали, кто будет Дедом Морозом, кто Снегурочкой? Кто поможет переодевать детвору, а кто побеспокоится о музыке? Как не упустить все меняющиеся количество детей, каждому положен елочный подарок. Да и саму елку нарядить вовремя, обдзвонить, предупредить, пригласить. А что дома? Лучше не спрашивай...


Тут пора вспомнить о Василии Андреевиче. Наверное, те праздники он ожидал с некоторым содроганием, много забот ложилось на его плечи, но он не из ворчливых, справлялся. Их семья всегда была примером взаимоотношений, а все от тех христианских истоков, где на первом месте - мир да любовь.


Познакомились в Кривом Роге, Василий убедил невесту переехать в Бахмач. Оба устроились на железную дорогу, хотя специальности были далеко не этого профиля. Алла начинала списчиком, продолжила работу в техконторе, а уже позже углубилась в профсоюзную деятельность.


Много хорошего могла бы рассказать о каждом, получилась бы повесть. Василий Андреевич на заслуженный отдых ушел с работы машиниста-инструктора. Сейчас пропагандирует альтернативніе источники тепла, изобретает всевозможные полезные приспособления для работы на подворье.


Алла Андреевна преуспевает на кухне, очень уж вкусные у домохазяйки блюда. Особенно хороши фруктове соки собственного сада. Отведаете, никогда не забудете. Все она делает с любовью и старанием. Иначе и не может быть, ведь рядом всегда такой надежный, испытанный 50-летним сроком помощник.


Счастья, радости и крепкого здоровья на долгие годы хочеться пожелать дорогим нашим юбилярам и от себя лично, и от ветеранской организации железнодорожного узла.


Надежда Приходько

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