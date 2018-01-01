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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Дати і люди Опубліковано: П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:13

Школьная подружка припоминала, как еще в детстве увидела в каком-то глянцевом журнале картину художника Иванова. Была уверена, что это работа Василия Максимовича - учителя рисования их школы. Девчушке было невдомек, что живописцев с этой фамилией множество, это Александр и Сергей, Всеволод и Андрей, и все - Ивановы. Даже в нашем родном Бахмаче их минимум двое – уже упомянутый и второй -Владимир Васильевич. Нет, это не отец и сын, они даже не родственники, просто однофамильцы. Повезло побывать на выставках художественных работ обоих живописцев.



Сначала познакомилась с творчеством Василия Максимовича. Было это в 2008 году в РДК по случаю 85-летия Бахмачского района, (грустно об этом рассказывать, казалось – Бахмаччина навсегда). Многие умельцы представили свои поделки – от изделий из дерева до вышивки, от лепнины до макраме. Возле картин В.М.Иванова задерживались многие, поняла, что кроме ценителей рисунка акварелью подходили бывшие ученики Василия Максимовича. Привлекло общение с самобытным художником. Задержалась. Автор картин произвел впечатление не только своими работами, он излучал какое-то тепло, в нем чувствовались интеллигентность, эрудиция и интеллект, что не мешало совершенно непринужденному общению с окружившими.



Позже узнала, что Василий Максимович – фронтовик, война прервала его учебу в Одесском университете, был ранен, попал в окружение, пробирался ночами к родным местам. В 1943-м снова фронт и так до конца ВОВ.



Затем педагогическая стезя – кроме рисования преподавал черчение, географию. Свой предмет подавал так, что хотелось растянуть уроки дольше обычных 45 минут. Многие его ученики вспоминают велосипедные маршруты, пролегавших к предгорьям Карпат и Кавказа. С ним всегда было интересно.



Года три назад побывала на его выставке в музее. Долго оставалась под впечатлением, что удалось пообщаться с нашим земляком – удивительным человеком. Теперь его творчество предложено нашему вниманию снова в том же музее, очень рекомендую побывать возле его картин, среди его цветов. Уверена, магия его художественной кисти возвратит вас в ласковую пору года, в ароматы лета.



Валентина Куницына

На снимке: тот памятный момент в РДК – март 2008 год