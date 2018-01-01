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Чекали на 29, а вийшло 41

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Категорія: Вісті звідусіль
Опубліковано: П'ятниця, 21 лютого 2020, 10:00

Саме для стількох пар пролунав ВЕСІЛЬНИЙ МАРШ у ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ


Невимовне щастя – знайти свою половинку серед мільйонів людей, адже усвідомлення того, що ти надихаєш – окриляє і захоплює.


Третій рік поспіль завдяки ініціативі Міністерства юстиції «Кохання поза часом» щасливі закохані можуть забарвити день 14 лютого справжніми емоціями і особливою пам’ятною подією, поєднавши долю зі своєю половинкою з ранку до опівночі.


«На Чернігівщині акція, яка покликана поєднувати закохані серця людей в зручний для громадян час та в романтичній атмосфері, несподівано збільшила попит на весілля. Так, із 29 очікуваних шлюбів працівники державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували рекордну кількість одружень – 41 весілля», – зазначила Ірина Свистун, керівник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшла обласна юстиція Чернігівщини.


Очільниця додала, крім того, 25 пар, надихнувшись емоціями цього свята, подали заяви на реєстрацію шлюбу саме 14 лютого. Разом з тим, завершальний весільний марш пролунав для наречених о 17:15, а фінальна заява цієї доби на реєстрацію шлюбу була подана молодятами о 21:07.

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