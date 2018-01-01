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Категорія: Вісті звідусіль
Опубліковано: П'ятниця, 24 січня 2020, 10:42

«Скільки ниточці НЕ витися ...» прочитала двічі. Тема болюча і для мене. Адже міською владою для облаштування Бахмача робиться чимало. Скверик з фонтаном, з сучасними доріжками і зручними лавками став зручним місцем відпочинку багатьох городян. Особливу ауру створювали зелені самшитові насадження. Чи то ще буде.


Але деякі кущики безслідно зникли. Знаю, схожа ситуація виникала в Батурині, де така ж жадібна рука крала висаджені квіти з клумб. Батуринці вирішили проблему, встановивши камери спостереження. Нарешті будуть вони спостерігати і за спокійним життям скверу біля фонтану. З одного боку задоволена, що самшит залишиться там, де його посадили турботливі руки. А з іншого шкодую, що негідник зовсім не протестував, буде спійманий. Хоча хто його знає.


Галина Заєць

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