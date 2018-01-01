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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: Субота, 21 грудня 2019, 17:36

Наша дописувачка Альона Кухаренко ще восени у публікації „Допоможемо депутам...” розповідала, що громадська організація „Родина воїна” здійснює гуманітарну допомогу, розподіляючи одяг і взуття поміж членів районної ГО «Бахмацька районна спілка ветеранів Афганістану (воїнів- інтернаціоналістів) та воїнів АТО і ООС». „Гуманітарки” могло бути більше, асортимент ширший. Благодійники можуть поставляти дитячі іграшки, електронні і звичайні музичні інструменти, кухонні електроприлади, ручні м’ясорубки чи соковижималки. Пропонують сканери, принтери, приймальні телевізійні антени і самі телевізори. Є речі розраховані на людей з обмеженими можливостями – ходунки, візочки для інвалідів, спеціальні крісла, ще багато всячини. На жаль, „Родина воїна” не має приміщення, де це зберігати. Проблема розв’язалась, завдячуючи пропозиції депутата обласної ради Г.В.Данька. Григорій Володимирович запропонував зручне приміщення на ринку, бо вже і сам планував ініціювати організоване збирання речей для незахищених верств населення, де „валютою” було б слово „спасибі”. Про цей досвід знаємо з публікацій у засобах масової інформації, такі крамниці діють в окремих обласних центрах. У Чернігові, наприклад, на Масанах чекає на відвідувачів магазин «ДякуЮ», функціонує такий і у смт Остер.



Підтримав це починання і депутат обласної ради В.П.Колоша, ознайомившись з пропозицією колеги по депутатській роботі, виявив готовність посприяти у обладнані приміщення необхідним обладнанням. По суті Валерій Петрович започаткував цей рух, правда, починався він в рамках керованої ним громадської організації. Що ж, тепер напрацьований досвід послужить організації справи більш масштабно.



Днями чернігівські куратори вкотре запропонували партію речей для людей з низькими достатками. Вже кілька раз громадська організація „Родина воїна” мусила відмовитися від пропозиції, бо не знаходився транспорт. Так невдало складалось і тепер, бо повідомлення надійшло напередодні вихідних, часу було обмаль. Тут і пролунала пропозиція: „А давайте, звернемося до громадських організацій, до таких, як самі”.



Першим потурбували депутата міської ради Ігоря Миколайовича Булаха, голову громадської організації «За майбутнє Бахмаччини». Розмова була короткою і діловою, керівник лише уточнив, який потрібен автомобіль, куди і на котру годину відрядити. Легка рука у Ігоря Миколайовича – справа „закрутилася”.



Тепер стали гадати, хто „гуманітарку” допоміг би вивантажити, йшлося про неділю. Знову згадали громадські організації, першими спали на думку афганці і атовці. Відгукнулися Анатолій Петрович Самосій і Володимир Панасович Голотов. Перший, крім того, залучив доньок-школярок Любов і Анжелу, з якими підготував приміщення. „Патріотичні орієнтири Бахмаччини” відрядили Василя Михайловича Непийводу.



Хочеться назвати і водія Євгена Михайловича Кроковного, котрий вчасно доставив вантаж, працював, не дивлячись на вихідний день. До речі, і він не обійшовся без помічника, ним став син Максим – учень-старшокласник міської школи №5.



Ну, як не згадати Ж.В.Ровну - голову ГО „Родина воїна”, яка все це організовувала.



Жанна Василівна і її колеги звертаються до земляків, хто має зайві речі від одягу і взуття до побутової техніки і книжок. Підготуйте, що у вас зайве, після Різдва Хрестового зможете приносити це на ринок до будиночка, де колись містилося товариство кролівників. Тут гуртом маємо створити осередок добрих справ, який допоможе виживати мало забезпеченим: пенсіонерам, інвалідам, багатодітним родинам – усім, хто опинився у скрутній життєвій ситуації.



Саме гуртом, підтвердженням тому стала минула неділя.



Віктор Дівніков