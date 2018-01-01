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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: Субота, 21 грудня 2019, 17:00

У позаминулому випуску газети подав допис „Доки не прийшла біда”. З відгуків читачів зрозумів, з пересторогою явно запізнився. Може навіть безнадійно.



Нажаль, „безлад” запанував не лише у нашому домі. Згадаймо повідомлення останніх днів з Нідерландів, Англії, Сполучених Штатів, де стрілянина знялася навіть на військовій базі. Прикро, що на Заході, на котрий прагнемо рівнятися, такі криваві події. Та ще болючіше, що далеко не гаразд у нас самих.



Ось відбірка „гарячих” новин, зібрана нашим читачем Михайлом Шкурком.



- Щойно в Оболонському районі Києва на проспекті Героїв Сталінграда, стався вибух. Хтось підкинув гранату в автомобіль...



- Також раніше в Одесі 47-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, жбурнув зі своєї квартири гранату РГД-5...



- Між охоронцем і чоловіком, який проходив службу на сході України, стався конфлікт. Чоловік дістав гранату, яка здетонувала у нього в руці ... Обидва загинули на місці. Осколки полетіли в двох жінок, одну з них госпіталізували...



- Приміщення в будинку 34 по вулиці Пушкінській. Це сам центр столиці, тут теж вибухнула граната...



- «На дачі знайдений цілий арсенал: більш як 50 гранат, вогнемет «Джміль», гранатомети ВОГ-25, реактивні протитанкові гранати, американська гвинтівка AR 15 з оптичним прицілом і глушником, ручний кулемет Калашникова, кілька автоматів Калашникова, тротилові шашки і розсип різних боєприпасів...



Ці повідомлення кожен з читачів чув з телевізора, з радіо, бачив на сторінках Інтернету. Ми до них так звикли, що сприймаємо як данину. То коли, „До редакції звернулася мешканка одного із населених пунктів району: „Опинилася в такій ситуації, коли серед дня загрожували моєму життю...”,- у достовірності її слів не засумнівався. А даремно, бо тепер надійшли інші сигнали. Один з дозвонювачів, запевняє, що „невдалий стрілець” - не дитина, а золото. Ще у школі вчився на відмінно, тепер студент Ніжинського педагогічного університету, займається на факультеті філології і юриспруденції, не палить і не вживає спиртне. Чоловік не припускає, що його молодий земляк здатний на правопорушення...



Прикро, що автор публікації поставив майбутнього педагога у непривабливому світлі.



Упереджено подана і робота поліції. Автор приносить щирі вибачення і майбутньому вчителеві і правоохоронцям.



Ще одна дозвонювачка порадила все ж не квапитися із висновками і дочекатися рішення суду, де колишні подруги будуть з’ясовувати стосунки. Та вже не знаю, чи цікаво це буде читачеві. Головне, обійшлося без людських жертв, а от дружбу розстріляли без пістолета. Проте може ще встигнуть помиритися, адже були колись „не розлий вода”.



Борис Бобришев