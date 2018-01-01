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Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 12:35

У Чернігівській області за президентською програмою «Велике будівництво» за рік планують реалізувати близько 40 проєктів ремонту доріг місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності. У пріоритеті – маршрути шкільних автобусів, медичного транспорту, пасажирських і вантажних перевезень, а також шляхи до туристичних об’єктів, таких як Качанівка, Седнів та інші.



Обласна адміністрація повідомляє, що на ремонт буде використано 652,2 млн грн з держбюджету, а також 109,4 млн грн залишків субвенції минулих років.



«Ми плануємо відремонтувати дорогу Борзна-Ічня-Прилуки на ділянці /Н-07/ біля села Ольшана, яка веде до Національного історико-культурного заповідника «Качанівка». Маємо доручення Президента щодо реставрації цього важливого об’єкта. Також здійснимо ремонт ділянки на дорозі Київ-Літочки-Кіпті біля міста Остер до Парку природи «Беремицьке». У Прилуцькому районі - ділянку дороги біля села Густиня, яка веде до популярного серед туристів Густинського монастиря. Відремонтуємо ділянку дороги в Чернігівському районі, що веде до туристичних об’єктів Седнева та у Ніжинському районі на під’їзді до Ніжина», - повідомила перша заступниця голови ОДА Олена Бойко.



Наразі триває етап підготовки документації та проведення тендерів. Усього, за даними Чернігівської ОДА, в області понад 4,7 тисяч км доріг місцевого значення, з них 85% потребують капітального і середнього ремонту.



У 2019 році в області відремонтували 50,5 км місцевих доріг, у 2020 році, коли почалося «Велике будівництво», – 122 км.



Як повідомлялося, у 2020 році Укравтодор відновив понад 4 000 км доріг державного значення, місцева влада відремонтувала близько 2 500 км доріг. За словами координатора програми «Велике будівництво», заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, місцеві дороги є одним із пріоритетів президентської програми, адже люди у переважній кількості їздять саме місцевими дорогами.



Чернігівська обласна державна адміністрація