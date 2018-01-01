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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: П'ятниця, 05 листопада 2021, 09:29

Наше життя складається з безлічі компонентів. У кожного свій життєвий коктейль. Хтось любить тишу, інший - гучні посиденьки з друзями, котрийсь – теплий, тихий вечір у колі сім’ї, хтось прогулянки під зоряним небом, а дехто – філіжанку кави і роздуми… Ми такі різні. І коли таких людей об’єднує спільне захоплення, з’являється колектив однодумців, які розуміють один одного з пів слова. У нашому ж випадку, розповім про гурти, де розуміються, так би мовити, з пів ноти. Йтиметься про наших клубних працівників та самодіяльних артистів. Адже наближається їхнє свято! Уже скоро, 9 листопада, святкуватимемо День працівників культури та аматорів народного мистецтва. Жодна урочистість, жоден захід у громаді не відбувається без цих чудових людей. Невичерпна енергія, колосальна працелюбність, неперевершений талант – ось характерна їх особливість. Земляки, які закохані у пісню, у мистецтво, у життя!



На території Дмитрівської громади працюють п’ять Будинків культури та один сільський клуб. Хочу коротенько представити людей, які створюють свято, котрі діляться своїм позитивом з іншими, знають, як зробити світ кращим.



У Дмитрівському селищному Будинку культури створено шість колективів художньої самодіяльності: дитячий фольклорний ансамбль «Веселі ложкарі» та дитячий вокальний ансамбль «Веселка», де керівником Станіслав Ковтун; танцювальним дитячим колективом «Феєрія» та загоном барабанщиць опікується Любов Іваненко; а жіночим вокальним гуртом «Дмитрівчанка» - Раїса Яснопольська. Уже давно прописався у нас ансамбль «Рідні наспіви», керівник Станіслав Ковтун.



Крім згаданих ентузіастів, тут ще працює Олег Ковтун, від кого залежить музичний супровід усіх заходів та Валентина Грабовенко, котра не лише слідкує за чистотою та охайністю закладу культури, а ще є завзятою учасницею гурту «Дмитрівчанка».



Активно працює і Дмитрівська селищна бібліотека із дитячим відділенням, в якій обслуговують читачів Юлія Касяненко, Людмила Киричок та Ольга Пальчиківська.



Рубанський сільський Будинок культури має два мелодійних співочих колективи: жіночий вокальний ансамбль «Черешенька» та вокальний колектив естрадної пісні, де керівницею Наталія Ярмошенко. Допомагає їй і веде театрально- драматичний гурток та гурток виразного читання Олена Адуашвілі. Про чистоту дбає Оксана Ботнар. Бібліотекою при Будинку культури вправно керує Катерина Заєць.



У Голінському сільському Будинку культури дарують радість учасники дитячого хореографічного колективу «Забава» та дитячого вокального ансамблю «Джерельце», жіночого вокального колективу «Вербиченька» та драматичного гуртка «Експеримент», керівником яких є закохана у мистецтво Тетяна Троць. Любов Климовська веде гурток художнього читання, учасники якого на сільських концертах чуттєво та проникливо декламують вірші, змушують воложніти очі і викликають спалах емоцій у глядацькому залі.



Відвідувачі Голінського Будинку культури звертають увагу на охайність закладу, то – заслуга Людмили Чекан, а у бібліотеці, у царині книжок, чаклує Петро Боклаг.



Є у нашій громаді ще і Кропивненський сільський Будинок культури із директоркою Лідією Тарасенко, яка активно залучає до художньої самодіяльності молодь, особливою популярністю користується вокальний ансамбль. Проводити різноманітні заходи Лідії Іванівні допомагає бібліотекарка Ніна Лижаченко - на бібліотекарській ниві одна з найдосвідченіших працівниць. Навколо Будинку культури та в самому приміщенні завжди чисто і охайно завдяки турботі Ольги Мархель. .



Гайворонський Будинок культури очолює Микола Гордійчук. Поки що єдиний чоловік – керівник у культурному жіночому царстві. Та це не заважає йому не тільки займатися господарськими справами, а й самому брати завзяту участь у хоровій діяльності Гайворонського хору. Крім цього, тут функціонують: дитячий хореографічний колектив «Мрія», керівник Олена Гордійчук, та вокально–хореографічний ансамбль «Експеримент», керівник Любов Слаутинська.



Бібліотекою опікується фахівець своєї справи Людмила Карпенко, а за чистотою слідкує Людмила Пономаренко, яка й сама бере участь у заняттях хорового колективу, до речі, з найдавнішою історією на всю округу.



Щучегребельським сільським клубом завідує Алла Тимошенко, людина на культурній ниві хоча і нова, але сумлінна і діяльна. Алла Петрівна очолила сільський клуб уже після створення нашої громади, звісно, часу минуло не багато (та й жителів у Щучій Греблі негусто). Вона організувала гурток з рукоділля «Чарівні ручки» і є учасницею вокального гурту «Дмитрівчанка». Завдяки ентузіазму Алли Петрівни щучегребельці не залишаються без концертів та інших заходів. Адже, завдячуючи її ініціативі, аматори і Дмитрівського, і Гайворонського Будинків культури відвідували з концертами невеличкий, але затишний, сільський клуб Щучої Греблі.



На жаль, Терешиський сільський клуб поки що зачинено. Та до Терешихи з концертами навідуються аматори сцени з Рубанки.



Напередодні професійного свята від усієї громади бажаємо всім міцного здоров’я, щастя, Божого благословення, вагомих творчих успіхів і невичерпної наснаги. Нехай здійсняться всі ваші життєві плани, надії і мрії, а кожен день вашого життя буде світлим і сонячним, творчого натхнення і життєвих перемог. Нехай ваша праця буде гідно нагороджена, а заслуги не залишатимуться непоміченими!



Упевнена, буде доречним згадати наших чисельних спонсорів, завдячуючи яким, маємо додаткові можливості для здійснення багатьох урочистих заходів. Серед них сільгосппідприємство ТОВ «Агродмитрівське», ФГ «Приват-Агро-Плюс», ТОВ «Бахмач-Агро», ФГ «Гайворон-Агро», в міру можливості допомагає ТОВ «Україна», де працює справжній патріот Дмитрівки А.П.Іваненко.



Нерідко головним меценатом заходів виступає директор ТОВ ”СП ”АГРОДІМ” Олександр Рубан. Згадується його щедрий подарунок – аудіоапаратура для голінських аматорів сцени, яка коштує майже 80 тисяч гривень. Не так часто сільські громади отримують такі презенти.



У Голінці ще й зараз згадують святкування Івана Купала, яке продовжилося низкою конкурсів і змагань, переможці яких винагороджувалися досить солідними грошовими преміями і цінними призами. Пропозицію надати святу саме такого забарвлення подав якраз директор. І це при тому, що Олександр Валерійович працює у Товаристві недавно, а встиг проявити себе щедрим благодійником. Якби і решта рівнялася на О.В.Рубана, багато проблем на ниві культмасової роботи вирішувалося б ще успішніше.



Оксана Колодій,

відділ культури, молоді та спорту Дмитрівської ОТГ