/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: П'ятниця, 10 грудня 2021, 10:11

У попередньому випуску «Порадника» у матеріалі «Шукати золоту середину» піднімалася проблема збереження бджіл.



Своїми думками ділився директор ТОВ ”СП ”АГРОДІМ” Олександр Рубан. Редакція звернулася до бджолярів – передплатників районної газети – з пропозицією поділитися враженнями від публікації.



На наше прохання відгукнулися знані у місті і у громаді пасічники. Подаємо їх роздуми і пропозиції.



Валерій Радченко, м. Бахмач.



- Какое совпадение. Именно сегодня отмечается Всемирный День борьбы с пестицидами, сначала подумал, что ваше обращение по этому поводу.



«Шукати золоту середину» читал, даже дважды. В местной прессе это первое публичное высказывание агрария такого уровня по проблеме охраны пчел. Может эту тему поддержат его коллеги. Уверен, ядохимикаты в той или иной мере повлияли на все пасеки. Нерадивые фермеры приобретают несертифицированные препараты, так дешевле. Обрабатывают посевы ночью, а значит в период вылета пчел. Результат плачевный. Обычно стараюсь выезжать с ульями подальше от «химии». Но все равно пчела, учуяв взяток, преодолеет дополнительно и километр, и два, не ведая, что подвергается опасности. Больно видеть беспомощных своих помощниц, когда они скрючившись, бессильно жужжат крылышками, затихая вскорости навек.



Знаете, для меня пчела – не только мед, прополис, перга… Долго переживал горечь утраты - несколько лет назад овдовел. Никто так не отвлекал от печальных мыслей, от одиночества, как мои помощницы. Так жаль, что пчелы не разговаривают.



Недавно вычитал, что в Прибалтике фермеров обязывают возле массивов сельхозкультур засевать гектар-два медоносами. Это гарантия повышения урожая, позаботится об этом естественный опылитель – пчела. Напечатайте заглавными литерами: ПЧЕЛА.



Геннадій Киргизов, м. Бахмач.



- Вредителей и врагов у пчелы в избытке – от самых маленьких до лесных громил. Например, клещ пчелиный, разновидности восковой моли, земляная оса, она же - пчелиный волк, это – насекомые. Порождают проблемы грызуны и даже птицы. Среди последних: сорокопут, щурка золотистая. В наших краях, слава Богу, нет медведей, а вот этот любитель меда способен устроить на пасеке настоящий погром. Таежный «бандит» разъяренный укусами пчел способен разорить пасеку в полтора десятка ульев.



Поверьте, у пчелы вредителей и врагов в избытке, горько осознавать, что нет у недруга опасней, чем сам человек. И это при том, что мы в огромном долгу у этой вездесущей труженицы.



Тогда, в Пальчиках, выступление директора ТОВ «СП «АГРОДИМ» Александра Рубана произвело впечатление, но засомневался – не ради ли красного словца говорилось. Но вот материал в «Пораднике» сомнения развеял.



Проблема, действительно, существует. И она не только в гибели ульев. Ведь отравленная пчела погибает не всегда и не сразу. Может, уже со смертоносным взятком, достичь улья и оставить в сотах отравленный нектар. Со временем мед найдет своего потребителя, пестициды даже в микроскопических количествах способны вызвать массу проблем со здоровьем. Особенно уязвим детский организм, когда узнаю об онкологии подростков, чаще на ум приходит мысль: «Не мед ли со смертоносной химией – тому причина?»



Отравителей не так и сложно выявить, но правды не сыскать, не припомню случая, чтобы суд наказал виновных.



Осознание проблемы, как ее озвучил Александр Валериевич, шаг в правильном направлении. Думаю, следует активизировать работу органов народовластия, старостата в селах, чтобы наладить систему оповещения владельцев пасек о работах с ядохимикатами на фермерских полях. Необходима разъяснительная работа и среди аграриев. Еще до статьи видел в телепередаче, как уподобившись мартышкам, китайцы сновали по ветвям яблонь, опыляя соцветия. Даже среднего урожая им не собрать, потому что, нежнее, надежнее и деликатнее пчелы эту работу не выполнит никто. Метко назвал ее «божьей комахой» наш славный земляк Петр Прокопович. Вот кто по-настоящему ценил и оберегал крылатую труженицу. Это он, беспокоясь о благополучии пчелиного царства, настоял на изменении маршрута железнодорожного сообщения, сдвинув его на полсотню километров прочь от своих любимец. А мы их отравой!



Володимир Білоножко, с. Красне.



- Найбільше розхлябаності фермерів і аграрних підприємств сприяє їх безкарність в отруєнні бджіл. Все починається з небажання аграріїв інформувати сільради і місцеві ЗМІ про запланований хімічній обробіток сільгоспугідь, так були б попереджені і власники вуликів. А згідно із Законом, робити це вони повинні за три доби із зазначенням речовин і ступеня їх токсичності.



Ми, бджолярі, нарікаємо на часте недотримання допустимих часових норм, нехтування погодними умовами. Правилами дозволяється проводити обробку лише у нічний або вранішній час і при швидкості вітру не більше 1--2 м за секунду. Однак аграрії здійснюють польові роботи за зручних їм умов. А мертві бджоли, таки, не гудуть.



До речі, і самі виконавці робіт по застосуванню отрутохімікатів при порушенні згаданих приписів піддають себе ризику бути ураженими. Про це варто знати механізаторам і відмовлятися від виконання злочинних розпоряджень.



У власників вуликів опускають руки, коли напрацювання багатьох років нищаться єдиним обробітком сусіднього поля хімікатами з порушенням технологічних норм застосування.

Знаю дієвий засіб від отруєння наших бджілок, все просто, не варто давати у оренду наші земельні паї розхлябаним, безсовісним орендаторам. Геть їх від наших полів, від них більше шкоди ніж користі. Після їх господарювання у нас більше болячок, ніж дивідендів.



То гуртуймося і сповіщаймо у будь-який спосіб про нерадивих фермерів – отруювачів сьогодення.