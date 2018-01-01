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Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: П'ятниця, 04 лютого 2022, 09:42

На зборах Громадської організації «Спілка пасічників Батьківщини Петра Прокоповича» зацікавив фрагмент звіту голови спілки С.В. Шарія. Сергій Володимирович нагадав важливість бджільництва, як складової у заходах по підвищенню врожайності. Інформація стосувалася ТОВ «СП «Агродім», де в 2021 році на запилення плантацій ріпака та соняшників залучили 700 бджолосімей. Користь обопільна - господарство отримало додаткові тонни врожаю, що дало змогу виплатити пасічникам більше 100 тисяч гривень.



Вдалося зустрітися із головним агрономом ТОВ «СП «Агродім» Олексієм Деркачем. Фахівець поділився інформацією.



- У цьому році СТОВ «Україна» ріпак не висіватиме, але соняшника буде близько 1500 га, то запрошуємо бджолярів до співпраці. Зазвичай, запилення збільшує врожайність на 10-15 відсотків, звісно, гріх не скористатися цією можливістю. В минулому році співпрацювали із пасічниками на плантаціях Голінки. Тут у нас співробітництво налагоджене вже три роки. Тепер застосуємо набутий досвід і на полях Городища, де маслянистою культурою теж засіємо 1500 гектарів. Аграрії в цьому зацікавлені, проте і пасічники не залишаються обділеними – крім гарантованих 120 гривень за кожен вулик, нині передбачені додаткові стимули, вони на стадії утвердження.



Ще від Олексія Васильовича дізналися.



- Минулого року «Агродім» сплатив 50,5 млн. гривень податків та зборів до бюджету країни. Майже половину тих коштів отримали бюджети міст та сіл, з якими співпрацюємо. Наша команда із задоволенням усвідомлює себе надійною опорою для громад. Запрошуємо до співпраці послідовників нашого славного земляка Петра Прокоповича, який мріяв про високі врожаї культур, залучаючи до справи бджолярів. У співпраці досягнемо більшого. До того ж сплата податків – наш пріоритет та велика відповідальність, адже розуміємо, що ці кошти йдуть на соціальні виплати. «Агродім» у 2021 році спрямував ще майже 1,7 млн. грн. на підтримку та розвиток соціальної сфери у громадах. У тому є часточка праці і власників вуликів, то закликаю послідовників Прокоповича товаришувати й надалі. Свого останнього слова ми ще не сказали.



Борис Бобришев

ФОТО з відкритих джерел.