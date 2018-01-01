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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: Понеділок, 25 травня 2020, 09:49

Cпоры и пересуды вокруг коронавируса не прекращаются до сих пор. Происхождение новой «чумы» занимает многих: и ученых, и политиков, да и просто обывателей. «Листая» Интернет, наткнулся на «Международную панораму» Георгия Джангирова – популярного украинского политолога-аналитика. Из программы узнал о подозрительной возне вокруг завершившихся в китайском Ухане Всемирных военных игр, закрывшихся в конце октября 2019 года. Многие спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях, заболели. Подозрительно, что участникам, в большинстве это военнослужащие, запрещено общаться с прессой и сообщать какую-либо информацию о недомоганиях схожих на симптомы коронавируса. Учитывая, что число стран-участниц около 100, а самих спортсменов в командах бывало и до трехсот, при общем их количестве до 10000, скрыть произошедшее на «празднике военной славы и мира» практически невозможно.



Еще одна широко обсуждаемая тема – борьба с опасным вирусом в Беларуси и Швеции. Многие пытаются найти ответ на вопрос – почему у шведов и белорусов все открыто, и все работает, при этом количество заболевших примерно одинаковое с соседними странами?



Не станем забегать наперед, подождем еще немного. И если окажется, а хочется, чтобы так и было, в Беларуси последствия вируса окажутся сравнимыми со странами-перестраховщиками, возникнет масса вопросов.



Пока что воздержимся от скоропалительных выводов, пример Италии, Испании, а недавно и Дагестана не позволяют расслабляться. Не забудем народную мудрость: «Береженого и Бог…»



Борис Седач