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Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 09 липня 2021, 13:22

07 грудня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству», відповідно до якого домашнє насильство – дії, характерні для фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються між родичами або подружжям чи між іншими людьми, які спільно проживають, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою. Розрізняють:



Фізичне насильство - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.



Економічне насильство - форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру.



Психологічне насильство - форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи.



Сексуальне насильство - форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності.



Основною причиною різних ситуацій насильства є стан алкогольного сп’яніння. Результати дослідження показують: насильство однаково розповсюджене і в багатих, і бідних сім’ях, але його жертви частіше не приносять основний дохід у сім’ю. До насильства над дітьми найчастіше призводять:



- Соціально-економічна нестабільність: низький рівень життя та достатку, безробіття тощо.



- Батьківське страждання від насильства в дитинстві. Ці батьки просто не знають інших методів виховання, тому що їх також виховували подібним чином. І це могло повторюватися декілька поколінь. При цьому, майже кожна травмована дитина обіцяє собі, що не буде так поводитися з власними дітьми, але в ситуації конфлікту реалізує «батьківські сценарії».



- Впевненість, що такий стиль виховання є корисним для дитини. Такі батьки вважають, що з дитиною не потрібно церемонитися, догоджати, й виправдовують свою жорстоку поведінку розмовами про дисципліну та суворе виховання.



- Раннє батьківство. Часто в молодих матусь і татусів відсутнє почуття батьківської відповідальності. Від незнання того, як поводитися з дитиною, мама чи тато починає проявляти агресію й усі проблеми вирішувати одним способом - криками чи побиттям.



- Задоволення власних егоїстичних потреб у домінуванні та агресії.



До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству належать:



- терміновий заборонний припис стосовно кривдника;



- обмежувальний припис стосовно кривдника;



- взяття кривдника на профілактичний облік.



Терміновий заборонний припис виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення, та може містити такі заходи: зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.



Терміновий заборонний приписвиноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України за результатами оцінки ризиків. Терміновий заборонний припис виноситься строком до 10 діб.



Обмежувальний припис стосовно кривдника видається судом, визначаються один чи декілька таких заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків: заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою; обмеження спілкування з постраждалою дитиною; заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою; заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.



Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців та може бути продовжений судом на строк не більше шести місяців після закінчення строку.



Право звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника мають: постраждала особа або її представник; у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини - батьки або інші законні представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування; у разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної особи - опікун, орган опіки та піклування.



За умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню згідно зі статтею 382 Кримінального кодексу України на кривдника накладається штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.



Найперше, куди потрібно звернутися за допомогою – це поліція. Викликати поліцію за телефоном 102 або звернутися особисто з заявою. Поліцейські можуть проникати до житла особи без рішення суду в невідкладних випадках, пов’язаних із припиненням акту домашнього насильства, у разі небезпеки для життя чи здоров’я постраждалої особи. У разі виявленого факту домашнього насильства щодо дитини - повідомляти й службу у справах дітей Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42 або за номером 2-18-46.



Ірина СМАГЛЮК,

начальник служби у справах

захисту дітей Бахмацької

міської ради