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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 15 жовтня 2021, 11:11

Зустрів якось в Інтернеті лист–крик душі:



«Боюсь представить, куда бы она пошла, если бы моя знакомая ее не встретила. Возиться со старым человеком очень тяжело и мне хочется жить своей жизнью. Нет больше сил все это терпеть. Я уже тоже не молода, а всю жизнь приходиться присматривать то за детьми, то теперь вот за мамой. Не знаю, куда можно отдать пожилую маму, но у меня скоро закончится терпение. Однажды она вышла из дома и забыла, куда нужно возвращаться. Мы долго ее искали, пока знакомая мне не позвонила. В таком возрасте человек хуже ребенка. Она частенько оставляет включенным утюг, хотя всегда ей говорила, что мне не нужна помощь с глажкой. Так же она постоянно пытается что-то готовить, но в этом возрасте у нее уже ничего не получается, но сказать ей об этом мне стыдно. А ее провалы в памяти каждый раз становятся все более пугающими».



Засмутили окремі відгуки про «обязанность», «долг перед мамой». Так міркують ті, хто не пізнав цієї біди.



Із задоволенням дізнався, що Хоспіс, вистражданий Заслуженим лікарем України, депутатом обласної ради М.П. Шимком, таки запрацював.



І хоча у новоствореного медзакладу керівник - не він, саме у Миколи Павловича захотів дізнатися, як складаються справи у його дітища.



- Ну, «дітище», може і занадто, але перші кроки вже здійснено – працюємо.



Лист засмиканої негараздами жінки, який щойно зачитали, тільки підтверджує необхідність створення подібних закладів. Ми у цьому процесі не новачки, таким шляхом пішли всі цивілізовані суспільства. Адже переважно пацієнти з хронічними інкурабельними захворюваннями, які потребують хоспісної допомоги, часто залишаються удома наодинці за відсутності необхідного знеболювання, професійного догляду, соціальної, психологічної та духовної підтримки.



- Справа стосується не лише хворого, таким чином підтримуєте всю сім’ю.



- Звісно, наша допомога необхідна й близьким недужого, оскільки його поява в родині часто стає причиною тяжкої психологічної травми для всієї сім’ї, спричиняє соціальні та економічні розлади буття. Вже не всидиш звично на роботі, думками весь час біля хворого, припиняються звичні приятельські контакти – ні тобі в гості, ні на які культурно-масові заходи. Люди позбавляються навіть звичного спілкування із сусідом – весь час біля стражденного. За таких умов значно погіршується і якість життя усіх членів сім’ї.



- Миколо Павловичу, і все ж, що покладається на Хоспіс?



- Хоспіс – це заклад охорони здоров’я особливого типу, фахівці якого мають спеціальну підготовку й надають хоспісну допомогу хворим й членам їхніх родин, здійснюють організаційно-методичну та консультативну допомогу й координують надання первинної, загальної та спеціалізованої паліативної допомоги.



Хоспісна допомога - це складова паліативної медицини, основне завдання якої – забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих. Хоспісна допомога оплачується у повному обсязі за рахунок місцевих бюджетних програм, або з мінімальною доплатою.



Паліативна допомога починається з моменту виявлення небезпечного і невиліковного захворювання і фінансується Національною службою здоров’я України. Основним у нашій діяльності є позбавити хворого больового синдрому та розладів життєдіяльності, запобігти та полегшити страждання.



Хоспісна допомога надається особам з обмеженим, періодом життя, а паліативна – хворим з необмеженим періодом.



Принципом надання паліативної допомоги є якомога довша підтримка повноцінного активного життя пацієнта. Для розуміння, паліативна допомога відрізняється від хоспісної допомоги, як медсанбат від будинку інвалідів, що з медсанбату можна вийти, а з будинку інвалідів – НІ!



Отже, хоспіс – це заклад для пацієнтів із тяжкими стадіями хвороб (онкологічні, серцево-судинні, хронічні обструктивні захворювання легень, неврологічні недуги, діабет, пізні стадії деменсії, старечий вік тощо).



- Миколо Павловичу, скільки нині у закладі хворих?



- У Хоспісі доглядають за шістьма пацієнтами. До нас черга, але поки що спромоглися задіяти лише три палати, хоча їх у нас 15. Потрібно повернути до ладу централізовану опалювальну систему, питання розв’язується. Через два-три дні запрацюємо на повну заповнюваність – у нас 25 ліжок.



- Кому довірили очолити Хоспіс?



- Сам хотів розповісти, бо Л.В. Пушенко - наша давня колега по лікарській роботі ще у міжрайонному тубдиспансері. Вона фтизіатр-терапевт. По суті із доглядом за невиліковними хворими знайома з лікарської практики ще з попередніх років. Але у нашому новому статусі присутні нюанси. Вона, як Генеральний директор Хоспісу, повинна їх знати.



На базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика є кафедра, де проходять післядипломне поглиблення знань з актуальних питань паліативної та хоспісної допомоги лікарі та медсестри. Якраз там Людмила Володимирівна удосконалює свій фах. Щоб відповідати вимогам паліативної та хоспісної медицини, проходять навчання і решта нашого персоналу, відбуваються заняття в режимі онлайн.



- До речі, приміщення лікарні-хоспісу організоване на базі приміщення першої Бахмацької районної лікарні, де у повоєнні роки діяло і пологове відділення. Чимало наших земляків прийшло у цей світ саме у тих стінах. Як дивно обертається доля – тут же комусь доведеться життєвий шлях завершити.



Борис Сєдач