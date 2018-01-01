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Настав час діяти!
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- Категорія: Актуальна тема
- Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:11
Ретельно зберігаю примірники «Порадника» із публікаціями про бджіл. Якось друкувалось «Мертві бджоли не гудуть», а восени зі сторінок ділився думками директор ТОВ”СП”АГРОДІМ” Олександр Рубан: «Усвідомлюю, що господарська діяльність аграріїв загрожує існуванню наших незамінних помічниць, не буде бджіл, не допоможуть нам ні пестициди, ні гербіциди, ні добрива – ніщо. Аграрії мають шукати золоту середину у стосунках із бджолярами, інакше – біда. Розділяю турботу аграріїв, хто проймається болем за долю нашої помічниці-бджоли, а вони - це і наше благополучне майбутнє».
На оте «Шукати золоту середину» і хочу відреагувати, бо не просто про неї начуваний, а живу у самій гущі подій. Живу на хуторі, який оточений полями. Обробіток плантацій часто здійснюють літаком, «хімія» розлітається і над хуторськими вуличками. Тут не лише за бджіл лячно, коли летить отрута на голову, остерігаєшся, аби не отруїться самому. А винного спробуй знайти.
Похвально, що проблема ще раз озвучена, тепер настав час діяти. Колись зимові місяці сільгоспвиробники використовували для навчання, для поширення передового досвіду господарювання. Найчастіше для цього організовували семінари. Думаю, необхідно повернутися до цієї практики і у справі збереження бджільництва.
Такий захід вбачаю із залученням не лише керівників агропідприємств і товариства бджолярів, а спеціалістів та науковців, хто займається проблемами бджільництва. Повчально буде почути за насущні наші турботи з вуст фахівців. Може, дізнаємося про дієві правові заходи щодо отруйників наших вуликів.
Юрій Вовкогон,
бджоляр з 50-річним стажем
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