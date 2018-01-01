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Деталі Категорія: Поради до часу Опубліковано: П'ятниця, 11 грудня 2020, 12:30

Чернігівець, який уклеїв своє фото у знайдене посвідчення учасника бойових дій та користувався ним, постане перед судом



За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, який на початку січня 2020 року знайшов на вулиці втрачене посвідчення учасника бойових дій та, реалізуючи злочинний умисел, перебуваючи за місцем свого проживання підробив документ, шляхом вклеювання власної фотокартки на місці відокремленого раніше фото власника, тобто самостійно розмістив власний фотознімок у вказаному офіційному документі, з метою його подальшого використання.



В подальшому, у червні поточного року, працівниками поліції за вживання алкогольних напоїв у громадському місці на чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності, з метою уникнення якої він надав правоохоронцям підроблений документ. У ході досудового розслідування було встановлено, що чоловік як учасник бойових дій на обліку не перебуває та жодного відношення до військової служби не має.



Таким чином, за сукупністю вчиненого, чоловік обвинувачується у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, та у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України.



Довідково: ч.ч.1, 4 ст. 358 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 2 років.



Чернігівська місцева прокуратура