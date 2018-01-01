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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
До професійного свята
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- Категорія: Наші свята
- Опубліковано: П'ятниця, 19 червня 2020, 11:35
До Дня медичного працівника вирішив побувати з фотоапаратом у колективі медиків. Але тут же збанув, що масочний режим ніхто не скасовував, і не уявив, як сфотографувати напівзакриті обличчя. Вирішив звернутись до власного архіву. Тут і став у нагоді цей знімок. На фото бачите фельдшерів виїзної бригади екстренної медичної допомоги Віктора Германа і Ігоря Мерінова. Так співпало, біля авто опинилися відразу два водії - Миколу Дорошенка змінив Володимир Мандрикін.
Уже телефоном дізнався, що своє професійне свято вони зустрічатимуть на роботі – рятуватимуть нас з вами.
Тож привітаємо всіх медичних працівників, без зауважень до якої ланки вони відносяться, і побажаємо їм міцного здоров’я, успіхів, наснаги, достатку, доброго настрою та щоб наша держава нарешті повернулася до медиків обличчям і перестала економити на здоров`ї своїх громадян.
Борис Бобришев
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