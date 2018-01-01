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Головна Категорії статей Наші свята Пам`ять священна!

Пам`ять священна!

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Категорія: Наші свята
Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 12:02

Пам’ять...Вона жива й оживає кожного разу, коли ми згадуємо про минуле, яке вже стало вічністю. Пам’ять є нашим досвідом і міцним фундаментом для майбутнього. Тож у травневі дні ми згадуємо всіх тих, хто воював на фронтах Другої світової війни, тих, хто був в окопах, загинув під час бомбардувань, у полоні чи концтаборах. Ми згадуємо усіх тих, хто воював проти нацизму і звільняв українські землі...


І ця пам’ять священна, вона непідвладна часу та дискусіям чи переосмисленням.


У ці дні - лише слова вдячності тим, хто лишився у вічності, і тим, кому ми ще маємо можливість подякувати дивлячись у вічі. Та сьогодні ми вшановуємо не лише героїв Другої світової війни, а й сучасних захисників української державності.


8 - 9 травня в населених пунктах Бахмацької громади відбулися заходи, приурочені до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом, а саме: вшанування пам’яті загиблих, відвідування ветеранів вдома, відкриття пам’ятного знаку в с. Халимонове, легкоатлетичний пробіг тощо.


Пам’ятаємо, адже завдяки героям - тим, хто пожертвував своїм життям, і тим, хто нині бореться, наша країна живе.


Слава Героям!

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