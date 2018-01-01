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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 02 липня 2021, 10:25

В останню неділю червня традиційно відзначаємо День молоді, а в понеділок - День Конституції. З нагоди цих свят відбулися урочистості, які зібрали досить чисельний гурт моїх односельців. Сценарій проведення заходу зазнав змін – причина тому погода, дощик змусив громаду перебратися у затишок сільського Будинку культури.



Почалося дійство із поздоровлення винуватців урочистості сільським старостою Леонідом Вдовенком, який побажав усіх гараздів у житті й успіху у спортивних перегонах. Молоді у нашій Курені більше, ніж у будь-якому іншому селі, то спорт у нас у пошані. Запросили на змагання з футболу команду із Дмитрівки, але про це трохи пізніше.



Відкрили і вели програму зібрання старшокласниці Ліза Курган та Віка Савченко. Відбувся аматорський концерт. Як завжди вдало виступили наші „Полісяни”, колектив ще раз підтвердив високе звання народного. Злагодженим виконанням порадував ансамбль клубних працівників „Колорит”. Разом з тим пораділи за підростаючу зміну, юнь достойно продовжила сценічну справу дорослих і подарувала виступи найрізноманітніших жанрів від виконаня пісень до художнього читання.



Із задоволенням нагороджували оплесками дитячий ансамбль за виконану пісню „Україна”. Бурхливо аплодували нашим найменшеньким – ученицям другого і третього класів Вероніці Носелівській і Ані Жуй. Запам’яталися виступи Люди Рогової, Віки Ожог, тезок-Катерин - Семенюк і Домашенко.



А Маша Силка приємно подивувала грою на саксофоні, виявляється, є у нас і такі таланти.



Хоч Ангеліна Савченко і Юлія Степаненко – студенти, все ж захотіли підтримати своїх молодших аматорів шкільної сцени, з якими захищали честь школи на оглядах учнівської художньої самодіяльності.



Урочистість тривала більше двох годин, але не хотілося залишати залу Будинку культури.



Після цього відбувся футбольний матч. Очевидно, курінці більш підготовлені, а ще фактор рідних стін забезпечили перемогу з рахунком 5:1. Тут теж є кого похвалити. Першим ворота суперників вразив нападаючий Артур Роговий, подвоїв рахунок Володимир Шалайда. А бомбардири Антон Волошин, Роман Рудько та Сергій Степаненко своїми голами не залишили гостям шансів навіть на нічию. Перемога, раділи всі, звісно, крім переможених.



Уже увечері відбулася дискотека, порадувала молодь сучасними ритмами.



Маю сказати, що подбали організатори дозвілля і про найменшеньких, для них ще вранці працювали атракціони. Було весело і гамірно, усі набігалися доволі, то до ліжок прикипіли раніше, і сон був міцніший за звичний.



Святкування вдалося.



Василь Слабій, голова сільської ветеранської організації