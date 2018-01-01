Останні публікації
- Справа у них така
- Праздник спорта удался
- Поліціянтів привітали з професійним святом
- Будьте ще кращими!
- Чернігівський рибоохоронний патруль підводить підсумки
- Домашнє насильство: Форми, причини, заходи з протидії
- Перший карантинний, або «Рок Булава»2021
- Представники Бахмацької громади долучилися до створення «Дерева-життя» - найдовшого рушника в Україні
- Відзначення 25-річчя з Дня ухвалення Конституції та Дня молоді
- Біда нас не зламала, біда об’єднала
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Поліціянтів привітали з професійним святом
- Деталі
- Категорія: Наші свята
- Опубліковано: П'ятниця, 09 липня 2021, 15:36
4 липня, згідно з Указом Президента України, - день Національної поліції України.
Тож напередодні особовий склад Бахмацького відділу поліції зібрався в актовій залі і приймав вітання від почесних гостей.
Заступник міського голови з питань гуманітарної сфери Світлана Книга, виступаючи перед поліціянтами, побажала подальшої успішної і ефективної роботи, відданого служіння народу, громаді, поваги і довіри людей, гідної оцінки від держави.
Слова вітання з нагоди професійного свята пролунали, звісно, і від начальника Бахмацького відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Миколи Омельченка. До привітань долучилися помічник народного депутата України Анатолія Гунька — Альона Гусол, помічник депутата обласної ради Валерія Колоші — Сергій Піхота.
Окремих працівників відділу поліції Світлана Книга нагородила почесними грамотами.
Серед нагороджених:
- Циганок Олександр, старший уповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, капітан поліції;
- Дяченко Максим, старший інспектор-черговий відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, капітан поліції;
- Пономаренко Максим, інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старший лейтенант поліції;
- Шевченко Вадим, заступник начальника відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області — начальник слідчого відділення, підполковник поліції;
- Сидоренко Аліна, заступник начальника слідчого відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, капітан поліції;
- Згонник В’ячеслав, слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, майор поліції;
- Казанник Андрій, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, капітан поліції.
Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення
виконкому міськради
Детальніше...