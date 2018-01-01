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Поліціянтів привітали з професійним святом

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Категорія: Наші свята
Опубліковано: П'ятниця, 09 липня 2021, 15:36

4 липня, згідно з Указом Президента України, - день Національної поліції України.


Тож напередодні особовий склад Бахмацького відділу поліції зібрався в актовій залі і приймав вітання від почесних гостей.


Заступник міського голови з питань гуманітарної сфери Світлана Книга, виступаючи перед поліціянтами, побажала подальшої успішної і ефективної роботи, відданого служіння народу, громаді, поваги і довіри людей, гідної оцінки від держави.


Слова вітання з нагоди професійного свята пролунали, звісно, і від начальника Бахмацького відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Миколи Омельченка. До привітань долучилися помічник народного депутата України Анатолія Гунька — Альона Гусол, помічник депутата обласної ради Валерія Колоші — Сергій Піхота.


Окремих працівників відділу поліції Світлана Книга нагородила почесними грамотами.


Серед нагороджених:


- Циганок Олександр, старший уповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, капітан поліції;


- Дяченко Максим, старший інспектор-черговий відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, капітан поліції;


- Пономаренко Максим, інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старший лейтенант поліції;


- Шевченко Вадим, заступник начальника відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області — начальник слідчого відділення, підполковник поліції;


- Сидоренко Аліна, заступник начальника слідчого відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, капітан поліції;


- Згонник В’ячеслав, слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, майор поліції;


- Казанник Андрій, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, капітан поліції.


Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення
виконкому міськради

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